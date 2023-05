Sie ist das Gesicht des deutschen Langlaufs: Katharina Hennig strebt nach mehr

Chemnitz - Sie galt als heiße Kandidatin auf den Sieg. Doch bei der Wahl zu Sachsens Sportlerin des Jahres 2022 musste Langläuferin Katharina Hennig trotz Gold und Silber bei Olympia in Peking der Biathletin Denise Herrmann-Wick (Gold und Bronze bei Olympia) den Vortritt lassen.

Bei der Sportlerwahl in Sachsen landete Katharina Hennig (26) auf dem zweiten Platz. © Matthias Rietschel

"Zweite zu werden, ist für mich eine große Ehre. Ich bin positiv überrascht. Es ist eine Publikumsumfrage, und ich weiß, dass der Langlauf nicht der populärste Sport ist. Dass Denise gewonnen hat, ist sehr verdient", sagte die 26-Jährige.

Im Gegensatz zur Skijägerin (war auf der Rückreise von den Flitterwochen) hatte die Oberwiesenthalerin den Weg zur Gala im Kraftverkehr Chemnitz gefunden und genoss den Abend.

"Ich ziehe meinen Hut vor dem, was Denise geleistet hat - insbesondere noch mal in dieser Saison. Vorm Heimpublikum so abzuliefern, inspiriert mich sehr", fand Hennig lobende Worte.



Die Langläuferin hat sich aber selbst aus dem Schatten gekämpft und ist spätestens seit Peking das deutsche Gesicht ihrer Sportart.