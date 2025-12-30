Frontalcrash bei Chemnitz: Staatsstraße gesperrt

Augustusburg/Chemnitz - Heftiger Unfall bei Chemnitz am Dienstagmittag! Auf einer Staatsstraße krachten zwei Autos frontal zusammen.

Auf der winterlichen S236 bei Chemnitz knallte es am Dienstagmittag. © Erik Frank Hoffmann

Der Crash geschah gegen 11.30 Uhr auf der S236 zwischen Chemnitz und de Augustusburger Ortsteil Erdmannsdorf. Aus bisher unbekannter Ursache knallten zwei entgegenkommende Autos frontal zusammen.



Der Aufprall war so heftig, dass in beiden Fahrzeugen die Airbags aufsprangen, zudem verteilten sich zahlreiche Autoteile auf der Fahrbahn.

Die Staatsstraße musste komplett gesperrt werden. Polizei und Rettungskräfte rückten an. Laut ersten Informationen wurden mindestens zwei Personen verletzt.

Kurz vor dem Unfall knallte es auch auf der B174 in Chemnitz. Dort krachte ein Transporter gegen eine Leitplanke, die Bundesstraße wurde gesperrt.