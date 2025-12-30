Vollsperrung nach Winter-Crash auf Bundesstraße in Chemnitz

Ein Transporter knallte am Dienstagvormittag auf der B174 in Chemnitz gegen die Leitplanke. © Chempic

Gegen 11 Uhr krachte es auf der Bundesstraße, direkt nach dem Ortsausgang, gewaltig. Ein Transporter geriet nach ersten Informationen ins Schleudern und krachte gegen die Leitplanke.

Schnell rückten Rettungskräfte an. Die B174 musste in Fahrtrichtung Reitzenhain komplett gesperrt werden. Mehrere Autofahrer standen im Stau.



Wie die Polizei mitteilt, ist die Bundesstraße noch immer dicht. "Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren", heißt es dazu.



Laut ersten Informationen wurde der Transporter-Fahrer vor Ort vom Rettungsdienst behandelt.