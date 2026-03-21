Seat-Fahrer kracht in Traktor und muss aus Wagen befreit werden

Jahnatal - Heftiger Crash am Freitagabend: Ein schwerer Unfall mit einem Traktor auf der S35 im Jahnataler Ortsteil Beutig (Landkreis Mittelsachsen) hat für einen Großeinsatz für die Rettungskräfte gesorgt.

Der Traktor wurde bei dem Unfall leicht beschädigt. © EHL Media/Dietmar Thomas

Ein Seat-Fahrer war kurz vor 20 Uhr auf der Landstraße unterwegs und prallte aus bislang ungeklärter Ursache in das Vorderrad eines Traktors, der am Straßenrand stand.

Der Fahrer des Kleinwagens soll in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden sein. Die Rettungskräfte befreiten ihn. Er kam verletzt ins Krankenhaus.

Nach Informationen von der Unfallstelle saß in dem Traktor ein Lehrling, der wohl unverletzt blieb. Während der Seat Totalschaden erlitt, entstanden an der Landwirtschaftsmaschine nur geringe Schäden.

Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen. Dabei wird wohl auch geprüft, ob der Seat-Fahrer unter Alkoholeinfluss stand, denn in seinem Fahrzeug soll sich mindestens eine halb gefüllte Flasche Wodka befunden haben.

Die S35 wurde während des Rettungseinsatzes voll gesperrt.