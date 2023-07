Bis zu 35 Grad in Chemnitz: So kommt Ihr durch die Hitze

Am Wochenende wird es heiß in Sachsen. Örtlich werden bis 36 Grad, in Chemnitz können es 35 Grad werden. Wie sagen Euch, wie man die Hitze am besten übersteht.

Von Victoria Winkel

Chemnitz/Freiberg - Sahara-Hitze in Sachsen: Am Wochenende kann es in Chemnitz bis zu 35 Grad heiß werden. Wir verraten Euch, wie Ihr gut durch die Hitze kommt und was Ihr sonst noch an den heißen Tagen beachten müsst.

Ein beliebter Ort an heißen Tagen: Der Brunnen im Chemnitzer Stadthallenpark. Bei der Hitze sollte man den Körper kühl halten. © haertelpress / Harry Härtel Hohe Temperaturen haben Auswirkungen auf den menschlichen Körper und können auf die Gesundheit schlagen, wenn man nicht auf sich aufpasst. Wie die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung erklärt, sollte man plötzlich auftretende Symptome wie Schwindel, Schwäche, starke Kopfschmerzen und Durst ernst nehmen und gegebenenfalls einen Arzt kontaktieren, wenn die Symptome anhalten. "Alarmsignale sind auch Übelkeit, Krämpfe, erhöhte Körpertemperatur, sehr rote oder sehr blasse Haut, Fieber, Erbrechen sowie Bewusstseinstrübung, Teilnahms- und Bewusstlosigkeit oder Kreislaufkollaps. All diese Symptome können Vorboten einer lebensbedrohlichen Situation sein", warnen die Experten. Chemnitz Wetter Winter-Gewitter tobt über Chemnitz: Verkehrs-Chaos auf A4 und A72 Deswegen solltet Ihr Euren Alltag an die Hitze anpassen und körperliche Aktivitäten oder auch Einkaufen in die Morgen- und Abendstunden verlegen, wenn es noch kühler ist. Ihr dürft nicht vergessen, ausreichend zu trinken (Wasser, ungesüßte Tees, Saftschorlen ...). Die Getränke sollten nicht zu kalt oder süß sein, denn Zucker entzieht dem Körper Flüssigkeit. Alkohol und Koffein sind ebenfalls eine zusätzliche Belastung. "Auch Obst und Gemüse mit hohem Wasseranteil helfen, ein Defizit zu vermeiden", rät das Gesundheitsamt des Landkreises Mittelsachsen. Doch wie erkennt man einen Flüssigkeitsmangel? "Neben Schlappheit zeigen sich unter anderem Symptome wie eine steigende Körpertemperatur oder Furchen auf der Zunge. Ein Test: Wenn man die Haut auf dem Handrücken zusammenkneift und sie, statt sich sofort zurückzuziehen, stehen bleibt, könnte ein Wassermangel die Ursache sein", so das Amt. Jüngere Leute können ein Flüssigkeitsdefizit übrigens relativ schnell ausgleichen, bei älteren Menschen kann das unter Umständen mehrere Tage dauern. Während der warmen Stunden solltet Ihr Euren Körper möglichst kühl halten, luftige Sachen tragen und möglichst im Schatten bleiben.

An heißen Tage sollte man ausreichend trinken, am besten Wasser. © 123RF/yuris010

So bleiben Lebensmittel bei Hitze frisch

Das Wochenende wird richtig heiß, es werden bis zu 35 Grad erwartet. © Screenshot/wetteronline.de Wer den Wochenendeinkauf nicht in die kühleren Tagesstunden verlegen kann, für den hat das Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt (LÜVA) noch ein paar Tipps parat. So solltet Ihr darauf achten, dass beim Transport die Kühlkette erhalten bleibt und leicht verderbliche Lebensmittel möglichst spät in den Einkaufswagen wandern und beim Nachhauseweg eventuell in einer Kühltasche gelagert werden. Eine längere Lagerung im Auto sollte vermieden werden. "Auch daheim gilt: Verderbliches sofort in den Kühlschrank. Grundsätzlich müssen Verbraucher im Sommer noch stärker auf Hygiene in der Küche achten als das ohnehin der Fall sein sollte - bei Hitze vermehren sich gefährliche Erreger schneller", so das LÜVA in Mittelsachsen. Chemnitz Wetter Über 30 Grad in Chemnitz erwartet: So könnt Ihr Vögeln & Co. bei der Sommerhitze helfen Besonders empfindliche Produkte sind aktuell: Hackfleisch, Geflügel und Innereien, die in der Kühltheke bei zwei bis vier Grad gelagert werden sollten.