Unfallgefahr am Rodelhang: Das solltet Ihr beim Wintervergnügen beachten

Chemnitz/Erzgebirge - Der Winter hat die Region fest im Griff. Egal, ob in Chemnitz oder im Erzgebirge , es liegt Schnee, und der lädt zum Spielen, Toben und Rodeln ein. Doch was muss man bei dem Wintervergnügen beachten?

In Chemnitz und der Region sind derzeit die besten Rodelbedingungen. Beim Winterspaß auf dem Hang sollte man einiges beachten. © egubisch/123RF

Rund um Chemnitz gibt es mehrere Hänge, wo man gut rodeln kann, wie zum Beispiel in Einsiedel oder in Rottluff. Daneben haben aber auch die offiziellen Rodelhänge geöffnet, wie bei Rosts Wiesen vor den Toren von Chemnitz, in Augustusburg. Im Erzgebirge sieht es natürlich noch besser aus, bei Schneehöhen um die 30 Zentimeter.

Beim Rodeln, egal, ob auf einem offiziellen Hang oder einem kleinen Berg neben dem eigenen Haus, sollte man die Unfallgefahren nicht unterschätzen.

Wie das R+V Infocenter mitteilt, können beim Rodeln - je nach Gelände - schon mal Geschwindigkeiten von bis zu 40 km/h erreicht werden. "Je schneller der Schlitten wird, desto schwerer ist er zu lenken. Kinder können dann die Kontrolle über den Schlitten verlieren", warnt Thomas Paufler, Unfall-Experte bei der R+V Versicherung.

Knallt ein Schlitten dann noch gegen ein Hindernis, kann das böse Verletzungen zur Folge haben. Die Betreiber des Rodelhangs am Fichtelberg, die Fichtelberg-Schwebebahn, empfehlen dazu, dass Kinder neben festem Schuhwerk auch einen Helm aufsetzen sollten.