Achtung Straßenblockade! Klimaprotest legt Dresdner Kreuzung lahm

Dresden - Eine Woche nach ihrer Demonstration am Fritz-Foerster-Platz haben die Klimaaktivisten der Gruppe "Extinction Rebellion" eine weitere Straßenblockade für den heutigen Donnerstagvormittag angekündigt.

Autofahrer müssen sich auf zähen Verkehr und längere Standzeiten einstellen, wenn sie über die Kreuzung fahren wollen. (Archivfoto) © Thomas Türpe

So soll ab 8.45 Uhr die Kreuzung Stauffenbergallee - Königsbrücker Straße für jeweils vier Intervalle à sieben Minuten blockiert werden.

Mit dieser Straßenblockade möchte die Organisation ein "deutliches Zeichen für den Ausstieg aus fossilem Heizen und die Umsetzung eines ambitionierten Wärmeplans" setzen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der engagierte Klimaaktivist und Physiker Christian Bläul (44) erklärt: "Ich würde lieber nicht stören, aber schweigen ist unverantwortlich. Obwohl wir den Verkehr unterbrechen, richten wir uns nicht gegen Autofahrer. Wir machen sichtbar, dass politisches Zögern uns alle ausbremst."

Extinction Rebellion fordert dabei nicht nur die schnellere Umsetzung des kommunalen Wärmeplans, den Ausbau der Wärmenetze und die Förderung von Wärmepumpen als klimafreundliche Alternative. Darüber hinaus verlangt die Gruppe soziale Ausgleichsmaßnahmen, sodass auch Menschen mit weniger Einkommen Teil der Wärmewende sein können, sowie eine frühzeitige Einbindung der Bürger in eben jene Entscheidungen.