Aufbau läuft! Neue Asylunterkünfte in Dresden rücken näher

Dresden - Direkt neben einer Polizeistation in Prohlis will der Freistaat eine neue Notunterkunft für ankommende Asylbewerber einrichten. Auch der Bau der städtischen Wohncontainer-Dörfer wie am Sachsenplatz schreitet voran.

Der frühere Netto-Markt (rote Fassade) neben der Polizeistation (linkes Gebäude) wird als Flüchtlingsunterkunft eingerichtet. © Thomas Türpe

Bevor ankommende Asylbewerber in den Kommunen verteilt werden können, werden sie zunächst in einer Erstaufnahmeeinrichtung (EAE) untergebracht, für die der Freistaat zuständig ist. In Dresden stehen dafür bislang 1760 Plätze in vier Unterkünften bereit.

Nun sollen bis zu 150 Plätze hinzukommen, dafür eine Notunterkunft in einem ehemaligen Netto-Markt an der Niedersedlitzer Straße eingerichtet werden.

Perspektivisch solle das Grundstück des Freistaates für die Erweiterung des angrenzenden Polizeireviers genutzt werden, sagt Valerie Eckl (34), Sprecherin der Landesdirektion (LDS). "Deshalb ist die Nutzung nur vorübergehend als Notunterkunft für maximal zwölf Monate vorgesehen." Mitte November soll der Betrieb starten.

Die CDU kritisiert die Standortwahl: "Ich habe keinerlei Verständnis dafür, dass nun wieder der Stadtteil Prohlis herhalten soll", sagt Stadtrat Mario Schmidt (48) und fordert die LDS auf, das Vorhaben "sofort zu stoppen".