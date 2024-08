Einschränkungen und Sperrungen bis 2025! Hier erwartet die Dresdner die nächste Nerv-Baustelle

Am Körnerplatz starten am 5. August die Bauarbeiten von SachsenEnergie. © Eric Münch

Die Baustelle am Körnerplatz und den umliegenden Straßen sei notwendig, um die Versorgung mit Strom, Gas und Trinkwasser sicherzustellen, teilt das Unternehmen am Donnerstag mit.

Gestartet wird am 5. August an der Kreuzung Körnerplatz, dem Körnerweg und der Schillerstraße. Bis September muss für die umfangreichen Baumaßnahmen dort die Fahrbahn eingeengt und gesperrt werden. Auch die Gehwege sind in diesem Zeitraum nur eingeschränkt nutzbar.

Der nächste Bauabschnitt ist von Oktober bis Dezember 2024 geplant und bezieht sich auf die Nordseite des Körnerplatzes einschließlich des Bereichs Grundstraße.

Um weiterhin die Zugänge zu den Geschäften und der Talstation der Standseilbahn zu sichern, werden Fußgängerbrücken errichtet.

Die stadtwärtige Haltestelle des öffentlichen Nahverkehrs wird in dieser Zeit auf die Elbbrückenstraße verlegt.