2024 das letzte Mal gesehen: Was geschah wirklich mit Corina (43) aus Dresden?

Dresden - Was geschah mit Corina Niemand (43)? Am Morgen des 23. März 2024 wurde die Hydrologin das letzte Mal in ihrer Wohnung im Stadtteil Dölzschen gesehen. Durch einen grausigen Fund zu Ostern verdichtet sich nun der Verdacht, dass die Dresdnerin nicht mehr lebt.

Die Dresdnerin Corina Niemand (43) ist 2024 verschwunden - und nie wieder aufgetaucht. © Polizei Dresden

Als Corina an jenem Sonntagmorgen verschwand, setzte die Polizei alles daran, sie wiederzufinden, denn man rechnete aufgrund einer Erkrankung mit einer lebensbedrohlichen Situation. Doch weder Fährtenhund noch Hubschrauber konnten sie finden.

Auch heute wissen die Ermittler nicht, was mit ihr geschehen ist - schlossen aber einige Wochen, nachdem ihr Freund sie als vermisst gemeldet hatte, auch ein Verbrechen nicht aus.

So befragte die Kripo damals ihre Kollegen eines Ingenieurbüros in der Nähe des Großen Gartens. Aber auch dort gab es keine Hinweise auf die Frau. Hatte sie sich vielleicht ein neues Leben im Ausland aufgebaut?

"Mögliche Hinwendungsorte wurden durch die Polizei geprüft", bestätigt Polizeisprecher Thomas Geithner (53). "Dabei erstreckten sich die Ermittlungen bis nach Spanien und Hawaii, wo die Vermisste während ihres Studiums zeitweise lebte." Doch auch hier keine Spur.

Das blieb so bis Ostern dieses Jahres. Da tauchte plötzlich ein Knochen auf einem Grundstück an der Tharandter Straße, direkt unterhalb der Begerburg auf. Nur 500 Meter Luftlinie zu Corinas Adresse.