01.08.2023 13:49 40-Jähriger kommt vom Urlaub am Flughafen Dresden an, dann überrascht ihn die Polizei

Von Karolin Wiltgrupp

Dresden - Vom Urlaubsflieger direkt in Haft? Genau das wäre beinahe einem Dresdner (40) passiert! Von wegen nach Hause: Für einen 40-Jährigen aus Dresden ging es nach Ankunft am Flughafen erst mal in die polizeilichen Diensträume. (Archivbild) © Thomas Türpe Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, kam der 40-Jährige am gestrigen Montag gerade erst aus seinem Urlaub zurück, als ihn Beamte der Bundespolizei am Flughafen Dresden kontrollierten. Da gegen den Deutschen zwei Haftbefehle wegen Computerbetrug und Erschleichen von Leistungen vorlagen, nahmen ihn die Polizisten mit in ihre Diensträume. Wegen der beiden Delikte wurde der Mann 2020 und 2021 jeweils zu Geldstrafen verurteilt, die er aber bis heute nicht zahlte. Dresden Crime Duo spricht 15-Jährigen an, geht mit ihm zur Wohnung und raubt ihn aus: Zeugen gesucht Weil der Dresdner die Geldstrafe in Höhe von 1539 Euro auch diesmal nicht zahlen konnte, drohten ihm 122 Tage Freiheitsstrafe im Knast. Doch der 40-Jährige hatte Glück: Nach einem Telefonat willigte seine Schwester ein, die Geldstrafe für ihn zu tilgen, und bewahrte ihn dadurch vor einem Aufenthalt im Gefängnis.

