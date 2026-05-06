Mehrere Einbrüche in Dresden: Polizei kann zwei Täter schnappen

Dresden - In den vergangenen zwei Tagen haben sich in Dresden mehrere Einbrüche ereignet. Zwei mutmaßliche Einbrecher konnte die Polizei dank aufmerksamer Zeugen schnappen.

In der Nacht auf Dienstag hat es in Dresden mehrere Einbrüche gegeben. (Symbolbild) © Silas Stein/dpa

Bewohner eines Hauses an der Pillnitzer Straße in der Pirnaischen Vorstadt bemerkten in der Nacht von Montag zu Dienstag gegen 2.20 Uhr Licht aus dem Keller.

Beim Nachschauen erwischten sie zwei unbekannte Männer, die sich gerade an fremdem Eigentum zu schaffen machten. Herbeigerufene Polizisten konnten den 18- und 31-Jährigen vorläufig festnehmen.

Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Tatverdächtigen vier Schlösser von Verschlägen aufgebrochen, jedoch zunächst nichts gestohlen hatten.

In ihren Taschen befanden sich allerdings Werkzeug und andere Gegenstände, die aus Kellerabteilen eines Mehrfamilienhauses an der Richard-Wagner-Straße entwendet wurden. Dort waren ebenfalls in der Nacht zu Dienstag vier Verschläge beschädigt und durchsucht worden.

Zudem hatte das Duo einen E-Scooter dabei, der aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses am Ruppendorfer Weg geklaut wurde. Auch dort war kurz vorher eingebrochen worden.

Hinzu kommt, dass der 31-Jährige noch etwas Crystal einstecken hatte.