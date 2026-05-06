Mehrere Einbrüche in Dresden: Polizei kann zwei Täter schnappen
Dresden - In den vergangenen zwei Tagen haben sich in Dresden mehrere Einbrüche ereignet. Zwei mutmaßliche Einbrecher konnte die Polizei dank aufmerksamer Zeugen schnappen.
Bewohner eines Hauses an der Pillnitzer Straße in der Pirnaischen Vorstadt bemerkten in der Nacht von Montag zu Dienstag gegen 2.20 Uhr Licht aus dem Keller.
Beim Nachschauen erwischten sie zwei unbekannte Männer, die sich gerade an fremdem Eigentum zu schaffen machten. Herbeigerufene Polizisten konnten den 18- und 31-Jährigen vorläufig festnehmen.
Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Tatverdächtigen vier Schlösser von Verschlägen aufgebrochen, jedoch zunächst nichts gestohlen hatten.
In ihren Taschen befanden sich allerdings Werkzeug und andere Gegenstände, die aus Kellerabteilen eines Mehrfamilienhauses an der Richard-Wagner-Straße entwendet wurden. Dort waren ebenfalls in der Nacht zu Dienstag vier Verschläge beschädigt und durchsucht worden.
Zudem hatte das Duo einen E-Scooter dabei, der aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses am Ruppendorfer Weg geklaut wurde. Auch dort war kurz vorher eingebrochen worden.
Hinzu kommt, dass der 31-Jährige noch etwas Crystal einstecken hatte.
Einbrüche in Imbiss und zwei Autos
Weiterhin hat sich ein Einbruch zwischen Montag, 18.15 Uhr, und Dienstag, 8.15 Uhr, in einem Imbiss an der Hettnerstraße in der Südvorstadt zugetragen. Unbekannte Täter hebelten die Tür der Imbissbude auf und stibitzten eine Kasse und ein Tablet.
Den Wert des Diebesguts schätzt die Polizei auf rund 1200 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf 100 Euro.
In Trachenberge und der Leipziger Vorstadt waren Diebe zwischen Montagnachmittag, 17 Uhr, und Dienstagmorgen, 8.10 Uhr, in zwei Autos eingebrochen.
Auf der Weintraubenstraße schlugen Täter die Scheibe der Beifahrertür eines Ford ein und klauten einen Rucksack, in dem sich etwa 150 Euro, zwei Handys, persönliche Dokumente, Kopfhörer und andere Gegenstände im Gesamtwert von 1100 Euro befanden.
Auf der Leipziger Straße verschafften sich Unbekannte ebenfalls durch die Seitenscheibe eines Mercedes GLK Zugang ins Fahrzeuginnere und stahlen einen Fahrradakku, einen Rucksack sowie zwei Koffer mit Kleidung. Angaben zur Schadenshöhe lagen noch nicht vor.
Ob die Einbrüche miteinander zusammenhängen, wird derzeit ermittelt.
Titelfoto: Silas Stein/dpa