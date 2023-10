Der Cellist und die Dichterin: Dresdner Intendant Vogler tritt in New York mit Amanda Gorman auf

Amanda Gorman (25) beim Vortrag ihres Gedichts bei der Amtseinführung Joe Bidens. © imago images/MediaPunch

Noch am Morgen des 20. Januars 2021 war die junge, damals 22-jährige afroamerikanische Dichterin aus Los Angeles, die, obwohl sie vier Jahre zuvor zur ersten "National Youth Poet Laureate" der USA ernannt worden war und schon einen Auftritt in der Library of Congress absolviert hatte, selbst in den Vereinigten Staaten nur Spezialisten bekannt. Tags darauf war sie weltberühmt.

Es war der Tag der Amtseinführung von US-Präsident Joe Biden (80), weltweit übertragen.

Hunderte Millionen Menschen wurden Zeugen der Zeremonie und des Auftritts von Gorman, die zur "Inaugural Poet", Dichterin zur Amtseinführung, berufen worden war und ihr Gedicht "The Hill We Climb" rezitierte - Verse, welche die Vereinigten Staaten, ihre Geschichte und Gegenwart, in eindringlichen Wortbildern aus Sicht einer Afroamerikanerin, Nachkommin von Sklaven, beschreiben.

Auch optisch machte Gorman - in leuchtend gelbem Mantel, mit knallrotem Haarschmuck - an jenem Wintertag Eindruck, nicht nur die zweisprachige deutsche Buchausgabe des Gedichts zitierte das ikonische Äußere in der Abbildung auf dem Buchumschlag.