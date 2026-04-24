Die Läufer sind los! Auf diese Sperrungen müsst Ihr Euch am Wochenende einstellen

Dresden / Königstein - Jedes Jahr aufs Neue gehen Hunderte Marathonis in Königstein an den Start, um exakt 42,195 Kilometer bis hinein ins Heinz-Steyer-Stadion zu laufen. Der Oberelbe Marathon (oem) feiert am Sonntag, dem 26. April seine 27. Auflage. Alle, die nicht mitlaufen oder anfeuern, müssen diese Verkehrseinschränkungen beachten.

Knapp 1800 Läufer wollen sich am Sonntag der Herausforderung stellen. (Archivbild) © Daniel Förster

So wird der Elberadweg auf der Altstädter Seite zwischen der Struppener Straße in Heidenau und der Schlachthofstraße am Sportpark Ostra am Sonntag von 6 Uhr bis circa 16.30 Uhr voll gesperrt sein.

Auch im Stadtteil Blasewitz kommt es zu Verzögerungen. Die Tolkewitzer Straße wird ab der Ludwig-Hartmann-Straße bis zur Kretschmerstraße nicht für den Verkehr zugänglich sein. Dasselbe gilt für die Gustav-Freytag-Straße, die Heinrich-Schütz-Straße und die Hofmannstraße in der Zeit von 8.30 Uhr bis 9.30 Uhr.

Das Terrassenufer ist zwischen 6 Uhr und 16.30 Uhr ebenfalls in dem kleinen Abschnitt ab Steinstraße bis zur Kleinen Packhofstraße ausschließlich für die Läufer reserviert. Für Autofahrer wird eine Umleitung über die Wilsdruffer Straße eingerichtet. Wer hier entlangfahren möchte, muss der Nummer "45" folgen.

Um den Zieleinlauf der Sportler und Sportlerinnen gewährleisten zu können, wird auch ein kleiner Teil der Pieschener Allee, zwischen Ostra-Ufer und Rudolf-Harbig-Weg, von 6 Uhr bis etwa 16.30 Uhr abgesperrt.

Gäste der Autofähre Kleinzschachwitz müssen sich in der Zeit von 9 Uhr bis 14 Uhr ebenfalls auf Verzögerungen einstellen.