Dresden feiert mit mehr als 1000 Künstlern: Das ist neu beim Stadtfest

Dresden - 600.000 erwartete Gäste, über 1000 Künstler, 15 Locations, elf Bühnen - das ist das "Canaletto"-Stadtfest in Zahlen. In diesem Jahr steht es vom 14. bis 16. August unter dem Motto " Dresden feiert".

Für Jung und Alt, ob Unterhaltung oder Action auf dem Rummel - das Stadtfest bietet für alle Besucher etwas. © Norbert Neumann

Weil es im Vorjahr vielerorts aus allen Nähten platzte, ziehen einige Programm-Klassiker um. "Bei der Handwerkermeile und dem Streetfood-Markt wurde es auf dem Terrassenufer zu eng - sie können sich nun auf dem Theaterplatz vergrößern", erklärt Stadtfest-Chef Frank Schröder.

Weil der Auftritt des Dresdner Bandprojekts "Sascha Aust & Friends" 2025 den Schloßplatz sprengte, spielen die Musiker in diesem Jahr am Samstag (19 Uhr) auf der Hauptbühne auf dem Theaterplatz.

Wie auch die Bands Juli (So., 20.30 Uhr) und "Gestört aber GeiL" (Sa., 22.20 Uhr), die Dresdner Philharmonie (Fr.,19.30 Uhr), das Berliner Elektro-Duo Lexy & K-Paul (Fr., 23.30 Uhr) wie auch der SingerSongwriter MilleniumKid (Sa., 20.45 Uhr), dessen Song "Unendlichkeit" millionenfach gestreamt wurde.

Auf dem Schloßplatz treten regionale Künstler auf, der Altmarkt ist Treffpunkt für Familien und Sportbegeisterte.

Neu ist ein Weindorf mit 15 Weingütern auf dem Schloßplatz. Die Piazza zwischen Kempinski und Schloßstraße wird erstmals von den "Hofzwanzig"-Gastro-Profis mit einer Ibiza-Lounge bespielt.