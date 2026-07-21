Dresden feiert mit mehr als 1000 Künstlern: Das ist neu beim Stadtfest

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600.000 erwartete Gäste, über 1000 Künstler, 15 Locations, elf Bühnen - das ist das "Canaletto"-Stadtfest in Zahlen.

Von Katrin Koch

Dresden - 600.000 erwartete Gäste, über 1000 Künstler, 15 Locations, elf Bühnen - das ist das "Canaletto"-Stadtfest in Zahlen. In diesem Jahr steht es vom 14. bis 16. August unter dem Motto "Dresden feiert".

Für Jung und Alt, ob Unterhaltung oder Action auf dem Rummel - das Stadtfest bietet für alle Besucher etwas.
Für Jung und Alt, ob Unterhaltung oder Action auf dem Rummel - das Stadtfest bietet für alle Besucher etwas.  © Norbert Neumann

Weil es im Vorjahr vielerorts aus allen Nähten platzte, ziehen einige Programm-Klassiker um. "Bei der Handwerkermeile und dem Streetfood-Markt wurde es auf dem Terrassenufer zu eng - sie können sich nun auf dem Theaterplatz vergrößern", erklärt Stadtfest-Chef Frank Schröder.

Weil der Auftritt des Dresdner Bandprojekts "Sascha Aust & Friends" 2025 den Schloßplatz sprengte, spielen die Musiker in diesem Jahr am Samstag (19 Uhr) auf der Hauptbühne auf dem Theaterplatz.

Wie auch die Bands Juli (So., 20.30 Uhr) und "Gestört aber GeiL" (Sa., 22.20 Uhr), die Dresdner Philharmonie (Fr.,19.30 Uhr), das Berliner Elektro-Duo Lexy & K-Paul (Fr., 23.30 Uhr) wie auch der SingerSongwriter MilleniumKid (Sa., 20.45 Uhr), dessen Song "Unendlichkeit" millionenfach gestreamt wurde.

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Dresden Brutale Nacht in Dresdner Neustadt: Erst Attacke auf Sanitäterin, dann Massenprügelei

Auf dem Schloßplatz treten regionale Künstler auf, der Altmarkt ist Treffpunkt für Familien und Sportbegeisterte.

Neu ist ein Weindorf mit 15 Weingütern auf dem Schloßplatz. Die Piazza zwischen Kempinski und Schloßstraße wird erstmals von den "Hofzwanzig"-Gastro-Profis mit einer Ibiza-Lounge bespielt.

Sängerin Clarissa Karnikowski und Ex-electra-Musiker Bernd Aust treten beim Bandprojekt "Sascha Aust &amp; Friends" auf dem Theaterplatz auf.
Sängerin Clarissa Karnikowski und Ex-electra-Musiker Bernd Aust treten beim Bandprojekt "Sascha Aust & Friends" auf dem Theaterplatz auf.  © Eric Münch
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Der Streetfoodmarkt zieht mit 36 Ständen vom Terrassenufer auf den Theaterplatz.
Der Streetfoodmarkt zieht mit 36 Ständen vom Terrassenufer auf den Theaterplatz.  © M.Patzig/Future Image

Auch nach 15 Jahren: Bühne des Boulevardtheaters schmückt den Neumarkt

Stefan Kästner (künstlerischer Festleiter), Baubürgermeister Stephan Kühn und Stadtfest-Chef Frank Schröder (v.l.) zeigen den vergrößerten Null-Euro-Schein zugunsten des Römischen Bades.
Stefan Kästner (künstlerischer Festleiter), Baubürgermeister Stephan Kühn und Stadtfest-Chef Frank Schröder (v.l.) zeigen den vergrößerten Null-Euro-Schein zugunsten des Römischen Bades.  © Eric Münch

Wie gewohnt seit 15 Jahren auf dem Neumarkt: die Bühne des Boulevardtheaters. Das Königsufer wird zum Tanzareal, am Hotel Bellevue werden Gäste ins Mittelalter entführt. Infos zum gesamten Programm unter Canaletto-Fest oder via qrush-App.

Toll: Das Stadtfest unterstützt die Sanierung des Römischen Bades - mit dem Verkauf eines Stadtfest-Null-Euro-Souvenirscheins.

3000 Scheine zu je sechs Euro gibt's online, beim Fest, in der Dresden-Info. Zwei Drittel des Gewinnerlöses fließen in die Instandsetzung der Fontäne.

Titelfoto: Fotomontage/Norbert Neumann/Eric Münch/M.Patzig/Future Image

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