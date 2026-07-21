Dresden feiert mit mehr als 1000 Künstlern: Das ist neu beim Stadtfest
Dresden - 600.000 erwartete Gäste, über 1000 Künstler, 15 Locations, elf Bühnen - das ist das "Canaletto"-Stadtfest in Zahlen. In diesem Jahr steht es vom 14. bis 16. August unter dem Motto "Dresden feiert".
Weil es im Vorjahr vielerorts aus allen Nähten platzte, ziehen einige Programm-Klassiker um. "Bei der Handwerkermeile und dem Streetfood-Markt wurde es auf dem Terrassenufer zu eng - sie können sich nun auf dem Theaterplatz vergrößern", erklärt Stadtfest-Chef Frank Schröder.
Weil der Auftritt des Dresdner Bandprojekts "Sascha Aust & Friends" 2025 den Schloßplatz sprengte, spielen die Musiker in diesem Jahr am Samstag (19 Uhr) auf der Hauptbühne auf dem Theaterplatz.
Wie auch die Bands Juli (So., 20.30 Uhr) und "Gestört aber GeiL" (Sa., 22.20 Uhr), die Dresdner Philharmonie (Fr.,19.30 Uhr), das Berliner Elektro-Duo Lexy & K-Paul (Fr., 23.30 Uhr) wie auch der SingerSongwriter MilleniumKid (Sa., 20.45 Uhr), dessen Song "Unendlichkeit" millionenfach gestreamt wurde.
Auf dem Schloßplatz treten regionale Künstler auf, der Altmarkt ist Treffpunkt für Familien und Sportbegeisterte.
Neu ist ein Weindorf mit 15 Weingütern auf dem Schloßplatz. Die Piazza zwischen Kempinski und Schloßstraße wird erstmals von den "Hofzwanzig"-Gastro-Profis mit einer Ibiza-Lounge bespielt.
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Auch nach 15 Jahren: Bühne des Boulevardtheaters schmückt den Neumarkt
Wie gewohnt seit 15 Jahren auf dem Neumarkt: die Bühne des Boulevardtheaters. Das Königsufer wird zum Tanzareal, am Hotel Bellevue werden Gäste ins Mittelalter entführt. Infos zum gesamten Programm unter Canaletto-Fest oder via qrush-App.
Toll: Das Stadtfest unterstützt die Sanierung des Römischen Bades - mit dem Verkauf eines Stadtfest-Null-Euro-Souvenirscheins.
3000 Scheine zu je sechs Euro gibt's online, beim Fest, in der Dresden-Info. Zwei Drittel des Gewinnerlöses fließen in die Instandsetzung der Fontäne.
Titelfoto: Fotomontage/Norbert Neumann/Eric Münch/M.Patzig/Future Image