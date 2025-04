Dresden gehört zu den ganz heißen Zielen für den Osterurlaub: Doch drei Städte sind beliebter

Dresden - Dresden macht das Osterwunder wahr – zumindest, wenn es um Reiseziele geht! Laut einer aktuellen Analyse von booking.com gehört die sächsische Landeshauptstadt zu den am stärksten nachgefragten Zielen in Deutschland.

Unter den meistgesuchten Reisezielen aller deutschen Reisenden legte Dresden um 92 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu. © Holm Helis

Hinter Städten wie Berlin, Hamburg und München liegt Dresden auf Platz vier bei Familien. Besonders bemerkenswert: Die Suchanfragen sind bei Familien um 314 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

"Die besondere Mischung von Stadt und Region macht Dresden gerade für Familien so interessant", erklärt Dresdens Marketing-Managerin Corinne Miseer (48). Auch Angebote wie die der Stadtrundfahrt tragen ihren Teil dazu bei. Ein besonderer Deal zu Ostern ist das Familien-Osterspecial.

So gibt es vom 11. bis 27. April eine spezielle Kindertour, Familienführung in der Semperoper und Nachtwächterrundgang. "Dieses Angebot haben wir auch in den vergangenen Jahren erfolgreich angeboten", heißt es von den Veranstaltern. Die Tickets dafür kosten 33,50 Euro pro Person, das Familienticket 75 Euro.

Dass Dresden zu Ostern ein absoluter Touristenmagnet ist, merken auch die Hotels.