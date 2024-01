2024 erwarten Euch diese Konzerte in Dresden und Umgebung: Kaisermania, Sido und Nina Chuba!

Dresden - In diesem Jahr wurde in Dresden und Umgebung ordentlich gefeiert: Ob auf Open-Air-Konzerten, in kleineren Hallen oder bei den Filmnächten - Musikfreunde und Tanzwütige kamen auf ihre Kosten. Doch welche Konzerte erwarten uns 2024? Kleiner Spoiler: mehr als je zuvor!

Am 17. Juli wird uns Grammy-Gewinner Purple Disco Machine ordentlich einheizen, während am 23. August die Mitglieder der Dresdner Rapgruppe 01099 für Stimmung sorgen.

Die Hardrock-Legenden von Deep Purple fegen am 19. Juli über die Bühne, dicht gefolgt vom Hamburger Elektro-Hip-Hop-Kollektiv Deichkind am 20. Juli.

Die schönste Konzertkulisse an der Elbe hält auch im kommenden Jahr einiges für ihre Besucher bereit. Los geht es mit dem Park Waves Festival, einem eigens durch die australische Metalcore-Band Parkway Drive organisierten Festival am 6. Juli.

Besonders viele Highlights hat der August in der Jungen Garde in petto: von den Giant Rooks (8. August) und Clueso (10. August) über Sido (15. August) und Bosse (16. August) bis hin zu Wanda (31. August).

Denkt man an die Legenden deutscher Musik , führt kein Weg an ihm vorbei: "Verdammt ich lieb Dich"-Star Matthias Reim (66) wird mit seiner Open-Air-Show "30 Jahre Erfolgsgeschichte" am 18. Mai wieder Vollgas auf der Bühne geben.

Auch die mehr als 100.000 Karten der Derbrocker Böhse Onkelz gingen in Windeseile über den Ladentisch. Die Band um Frontmann Kevin Russell wird am 23. und 24. August zwei Konzerte spielen.

Mit seinem neuen Programm "Wanderlust" wird auch Schiller am 30. Oktober wieder auf der Bühne stehen. Zudem dürfen wir uns unter anderem auf die Pop-Gruppe Bilderbuch (10. November) und "New Music Award"-Gewinner Ennio (28. November) freuen.

Das britische Musiktrio Frontm3n veröffentlichte bereits Ende Oktober 2021 ihr Studioalbum "Enjoy The Ride", nun folgt die Tour mit einem Konzert am 14. Januar.

Musiker Herbert Grönemeyer (67) feiert 40-jähriges Jubiläum des Kultalbums "4630 Bochum" mit einer Show im Stadion. © Axel Heimken/dpa

Für gewöhnlich ist das Rudolf-Harbig-Stadion Spielstätte des Drittligisten Dynamo Dresden, doch an einigen Tagen im Jahr bietet er auch Musikern und Bands eine Bühne.

Der Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier (39) geht mit seiner "Dirndl-Wahnsinn" Tournee in die zweite Runde und macht bei insgesamt fünf Shows am 1. Juni auch in Dresden Halt.

Aufgrund der ungebrochenen Nachfrage nach Tickets für die Konzerte zum 40-jährigen Jubiläum des Kultalbums "4630 Bochum" von Herbert Grönemeyer (67) gibt der Sänger am 6. Juni eine Zusatzshow im Stadion.

Schließlich endet die Konzert-Saison mit einem besonderen Konzertabend: Über 1000 Live-Performer werden zu einer riesigen Band und ein ganzes Fußballfeld zur Bühne bei "The Grand Jam" am 6. Juli. Wer am Instrument dabei sein will, kann sich unter www.thegrandjam.live registrieren.