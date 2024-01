Viele schöne Bilder: So stürmisch war das Dresdner Neujahrssingen!

Dresden - Kein Januar ohne das Neujahrssingen ! Zur mittlerweile 13. Auflage in Dresden traf wieder mal eine illustre Künstlerschar auf ein so begeisterungsfähiges wie jubelwilliges Publikum im (natürlich) ausverkauften Alten Schlachthof.

So wie bei Clarissa Kamikowski-Miehl, die als Tina Turner gleich zu Beginn die Halle auf Hochbetriebstemperatur brachte – die junge Dame hat auch ein Wein-Café (Clara) in Dresden-Loschwitz.

Zum Schmelzen schön: Verena Leister als Eiskönigin mit dem Song "Let it go" aus dem Disney-Film "Frozen". © Norbert Neumann

Ebenfalls kulinarisch ("The Taste", "Gourmet-Liner") und musikalisch ist Verena Leister unterwegs, die im vergangenen Jahr mit "Seven Nation Army" ihre Premiere beim Neujahrssingen gefeiert hatte und dieses Mal als Eiskönigin mit Krönchen, Umhang und "Let it go" aus dem Film "Frozen" brillierte und begeisterte.

Alle Wetter! Da gab es:

Sommer ("36 Grad" von 2raumwohnung mit Veronika Kralacek feat. Maxi Kerber und Ulrike Weidenfeller, mondän-souverän)

Regen ("It’s raining Men", mit den Weathergirls Katja Hoffmann und Julia Gámez Martin)

Sturm ("Rock you like a Hurricane" von Klaus M. Braune)

und regelmäßig orkanartigen Beifall.

Während JB Nutsch bei "Die perfekte Welle" auf der Bühne blieb, genoss Tobias Tannenberger während "Ice Ice Baby" als Stagediver das Gefühl, vom Publikum getragen zu werden.