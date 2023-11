Après-Ski-Party am neuen Standort: Heute beginnt der "Hüttenzauber"!

Noch kurz die letzten Tische gerückt, dann kann es am Mittwoch losgehen. © Holm Helis

Nach zehn erfolgreichen Jahren am Postplatz zog Veranstalter Nico Thierbach (41) nun an die Ostra-Allee um. Bis 30. Dezember erwartet er am neuen Standort mehr als 100.000 Gäste, die sich bei Glühwein und DJ-Musik vergnügen wollen.



"Zwei Wochen hat der Aufbau der Hütten gedauert. Bis zu 20 Zimmerleute aus Mohorn haben daran gearbeitet", sagt Thierbach, während er den Bollerofen in der großen Party-Blockhütte für bis zu 320 Gäste anheizt.

Wer Bratwurst (4 Euro) oder Steak (5 Euro) essen will, muss zwar vor die Tür. Doch auch der Außenbereich ist großzügig überdacht, schützt vor Wind und Wetter.

Lichterketten, Sterne und ausrangierte alte Skier holen die Bergwelt ins Elbtal.