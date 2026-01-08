Casting-Tour der UFA Base im Kaufpark: Hier kann man ins Fernsehen kommen

Dresden - Habe ich das Zeug für die Kamera?

Unter 16-Jährige benötigen das Einverständnis ihrer Erziehungsberechtigten, um an dem Casting teilzunehmen. © UFA Talentbase/Ben Borchers

Wer sich das schon immer gefragt hat, bekommt jetzt die Chance auf eine Antwort.

Am 17. Januar 2026 macht die große Casting-Tour der UFA Base halt im Kaufpark Dresden - und sucht neue Gesichter für bekannte TV-Formate.

Zwischen 13 und 18 Uhr können sich Kinder ab 7 Jahren, Jugendliche und Erwachsene kostenlos vor professionellen Talent-Scouts präsentieren. Ob Laie oder Profi: Jeder darf vorsprechen.

Gesucht werden unter anderem Komparsen und Kleindarsteller für Serien wie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", "Alles was zählt", "Ein starkes Team" oder "Die Eifelpraxis".