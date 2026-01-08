Casting-Tour der UFA Base im Kaufpark: Hier kann man ins Fernsehen kommen
Dresden - Habe ich das Zeug für die Kamera?
Wer sich das schon immer gefragt hat, bekommt jetzt die Chance auf eine Antwort.
Am 17. Januar 2026 macht die große Casting-Tour der UFA Base halt im Kaufpark Dresden - und sucht neue Gesichter für bekannte TV-Formate.
Zwischen 13 und 18 Uhr können sich Kinder ab 7 Jahren, Jugendliche und Erwachsene kostenlos vor professionellen Talent-Scouts präsentieren. Ob Laie oder Profi: Jeder darf vorsprechen.
Gesucht werden unter anderem Komparsen und Kleindarsteller für Serien wie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", "Alles was zählt", "Ein starkes Team" oder "Die Eifelpraxis".
Eine Anmeldung ist nicht nötig. Vor Ort gibt es Fotos für die eigene Visitenkarte, einen kurzen Videodreh und vielleicht den ersten Schritt ins Fernsehen.
Titelfoto: UFA Talentbase/Ben Borchers