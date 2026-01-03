575
Dieses Jahr wird echt ein Fest! Das ist 2026 alles los in Dresden
Dresden - Das neue Jahr hält jede Menge Feste und Festivals in Dresden und Umgebung bereit. Wer nichts verpassen möchte, kann sich diese Events schon mal im Kalender eintragen.
- Die ersten Events locken bereits im Januar - beim Festival "Wintersterne Sächsische Schweiz" stehen an zehn Tagen und 15 Orten 35 Events auf dem Programm. Den Auftakt gibt die Burgstadt Hohnstein vom 30. Januar bis 1. Februar mit dem Märchenfunkeln. Die Pirnaer Winterhofnacht beendet das Festival am 7. Februar.
- Am 6. Februar tanzen Tausende Gäste in und vor der Oper - beim SemperOpernball. Beim OpenAir-Ball kann man nicht nur alle Promis gucken, sondern ab 18 Uhr ein eigenes, aktionsreiches Bühnenprogramm erleben.
- Am 20./21. März ist das traditionsreiche Parkhotel Gastgeber des 28. HutBalls, zu dem rund 4000 gut behütete Gäste erwartet werden.
- Kunsthandwerker und Kreative öffnen zu den Europäischen Tagen des Kunsthandwerks vom 10. bis 12. April in ganz Sachsen ihre Werkstätten, Läden und Ateliers.
Frühling und Sommer können sich sehen lassen
- Vom 10. bis 17. Mai swingt ganz Dresden beim 54. Dixieland Festival - mit mehr als 40 Veranstaltungen und 33 Ensembles aus 9 Ländern. Insgesamt werden 250 Stunden Musik gespielt - knapp die Hälfte davon eintrittsfrei. Fast zeitgleich - vom 15. bis 17. Mai - verwandelt sich Radebeul bei den 33. Karl-May-Festtagen in den Wilden Westen.
- Am 20. Juni geht es weiter mit der Dresdner Museumsnacht: Rund 40 Museen der Stadt sind mit ihren Sammlungen und Sonderprogrammen wieder mit dabei.
- Vom 26. bis 28. Juni wird zwischen Loschwitz und Pillnitz das 33. Elbhangfest gefeiert. Das Motto "Rockt den Weber" ist dem 240. Geburtstag von Carl Maria von Weber gewidmet.
- Am 26. Juni werden die Filmnächte eröffnet. Vor der weltberühmten Silhouette der Dresdner Altstadt findet bis 30. August Deutschlands größtes Open-Air-Kino- und Konzert-Festival statt.
Noch mehr los im Sommer
- Am 25. Juli verwandeln sich die Parks um Schloss Albrechtsberg, Lingnerschloss, Schloss Eckberg und Saloppe bei der Dresdner Schlössernacht in eine Kulturlandschaft - bespielt auf 18 Bühnen von über 300 Künstlern.
- Das Stadtfest "Canaletto" wird am 14./15. August unter dem Motto "Dresden - Stadt der lebendigen Traditionen" in der gesamten Innenstadt gefeiert - mit einem vielfältigen Programm auf zehn Bühnen und zahlreichen Aktionen in 15 Locations.
- Die 27. Tage des offenen Weinguts versprechen vom 28. bis 30. August ein langes Wochenende voller Genuss!
- Zum 190-jährigen Jubiläum veranstaltet die Sächsische Dampfschifffahrt am 5. September ein neues Großevent: den "Elbzauber". Die Elbe wird dabei zur Bühne für ein Erlebnis aus Musik, Licht und Geschichte.
Herbst und Winter haben auch viel zu bieten
- Ab 5. September finden an drei aufeinander folgenden Wochenenden die Moritzburger Hengstparaden statt.
- Vom 18. bis 20. September lockt das Herbst- und Weinfest samt Internationalem Wandertheaterfestival nach Altkötzschenbroda.
- Vom 2. bis 11. Oktober genießen Klassik-Liebhaber das Programm des Heinrich Schütz Musikfestes.
- In Moritzburg werden am letzten Oktoberwochenende Tausende Besucher zum traditionellen Fisch- und Waldfest erwartet.
- Das Eventjahr 2026 beendet ab 25. November der 592. Dresdner Striezelmarkt auf dem Altmarkt.
