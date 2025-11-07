Erst Tanzshow im Kaufpark Nickern - Und dann kommt Julian angestöckelt

Kaufpark Nickern wird zur Event-Location: Am Welttanztag (8. November, ab 20 Uhr) startet die Tanzschule Weise einen Synchrontanz-Rekordversuch.

Von Katrin Koch

Dresden - Der Kaufpark Nickern mausert sich zur Event-Location: Am Welttanztag (8. November, ab 20 Uhr) beteiligt sich die Tanzschule Weise an einem deutschlandweiten Rekordversuch im Synchrontanzen.

Julian F. Stoeckel (38) kommt am Dienstag in den Kaufpark Nickern. (Archivbild)
Julian F. Stoeckel (38) kommt am Dienstag in den Kaufpark Nickern. (Archivbild)  © IMAGO/pictureteam

230 Tanzpaare wirbeln im Dresdner Einkaufscenter zum Sommerhit "Bailar Bachata" von Juan Daniel (39) für den guten Zweck übers Parkett. Die Startgebühr von 7,50 Euro pro Tänzer kommt der NCL-Stiftung zugute, die sich in der Erforschung der Kinder-Demenz engagiert.

Am Dienstag (Single Day) dreht und spielt "MyTVplus" von 14 bis 17 Uhr mit Reality-Star und Moderator Julian F. Stoeckel (38) die Flirtshow "Herzklopfen" im Kaufpark.

Vorab konnten sich Singles bewerben - Zuschauer können spontan in der Kaufpark-Arena mitfiebern.

230 Tanzpaare bringen im Dresdner Einkaufszentrum das Parkett zum Glühen. (Symbolbild)
230 Tanzpaare bringen im Dresdner Einkaufszentrum das Parkett zum Glühen. (Symbolbild)  © Iakov Filimonov
Im Kaufpark Nickern geben sich die Promis die Klinke in die Hand. (Archivbild)
Im Kaufpark Nickern geben sich die Promis die Klinke in die Hand. (Archivbild)  © Thomas Türpe

Und schließlich kommt am 14./15. November (11-17 Uhr) TV-Kunsthändler Walter "Waldi" Lehnertz (58, "Bares für Rares") in den Kaufpark - und schätzt eure Schätze.

Titelfoto: Bildmontage: IAKOV FILIMONOV, IMAGO/pictureteam, Thomas Türpe

Mehr zum Thema Dresden Veranstaltungen & Freizeit: