"Click Clack" geht weiter: Dresdner Partyboot legt dieses Jahr dreimal ab

Dresden - Aller guten Dinge sind drei! Damit die Rechnung aufgeht, legen in diesem Jahr nicht nur zwei TAG24-Partyboote ab, sondern noch eins mehr.

"Leinen los" heißt es am 18. August, wenn das "Click Clack"-Boot in Dresden ablegt. © Norbert Neumann

Nachdem die legendäre Bootsparty mit Disco Dice und nur wenig später die Premiere des Ü30-Partyboots ausverkauft waren, geht nun der Vorverkauf für die Wiederholung des "Click Clack"-Bootes los.

Am gestrigen Sonntag fand das beliebte Open-Air-Event am Citybeach statt. Das Unwetter fiel zwar weniger heftig aus als angekündigt, doch der Regen sorgte dennoch für eine leicht getrübte Stimmung unter den Partygästen.

Damit Fans in diesem Jahr nicht zu traurig über ihr "Click Clack"-Erlebnis sind, kommen die Techno-DJs Marek Hemmann, Nici Palm und Gunjah am Sonntag, dem 18. August, an Bord des Salonschiffs "August der Starke".

Los geht's um 17 Uhr am Terrassenufer, Ende ist 22 Uhr. Eine streng limitierte Anzahl an Tickets (50 Euro) gibt's online.