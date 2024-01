Dresdner "Kochsternstunden": Bei "Blumen Mende" eröffnet ein Pop-up-Restaurant

Dresden - Essen wie bei Alice im Wunderland: So etwa dürfen sich Genießer des Restaurant-Wettbewerbs " Kochsternstunden " (2. Februar - 10. März) ein 10-Gänge-Menü bei "Blumen Mende" auf der Hüblerstraße am Schillerplatz vorstellen.

Die Meister am Herd im Pop-up "1. Etage by Blumen Mende": Sebastian Probst (36, l.) und Thomas Marquardt (53). © Eric Münch

Schlemmen zwischen vergoldeten Palmenwedeln und Übertöpfen, zwischen Osterhasen und Weihnachtsdeko, an einem großen Holztisch für 16 Personen - mit Blick auf den grün marmorierten Küchenblock, an dem Sebastian Probst (36) und Thomas Marquardt (53) mit Pfannen und Töpfen hantieren.



An 13 Abenden (Termine unter kochsternstunden.de) verwandeln die beiden Männer das gut sortierte Lager des Floristikgeschäftes in das Pop-up-Restaurant "1. Etage by Blumen Mende". Denn die zwei kochen gerne und gut: Marquardt als Hobby, Probst beruflich viele Jahre in der "Rosenschänke" in Kreischa.

"Dort habe ich auch Thomas und Carola kennengelernt. Sie waren Stammgäste bei mir", erinnert sich Probst. Mit Carola meint er Carola Heyne, die 2012 das traditionsreiche, heute fast 80 Jahre alte Floristikgeschäft "Blumen Mende" übernommen hat.

"Im vorigen September haben wir unser Lager flottgemacht, aufgeräumt und eine Küche eingebaut. Das war mein Traum", gesteht Thomas, während Carola die Blumen arrangiert.