06.01.2026 09:00 6.477 Jede Menge Konzerte: Auf diese Stars darf sich Dresden 2026 freuen

Dresden hat seinen Konzertsommer wieder! Denn auch in diesem Jahr gibt sich die Crème de la Crème der Musikindustrie das Mikro in die Hand.

Von Jacqueline Grünberger

Dresden - Dresden hat seinen Konzertsommer wieder! Denn auch in diesem Jahr gibt sich die Crème de la Crème der Musikindustrie das Mikro in die Hand. Nino de Angelos "Irgendwann im Leben"-Tour wurde im vergangenen Jahr um zehn Termine verlängert, unter anderem in Dresden. © imago/Future Image Das sind Dresdens Konzert-Highlights: Schon am 9. Februar dürfen sich Fantasy-Liebhaber im Kulturpalast auf "Der Herr der Ringe & Der Hobbit – Das Konzert" freuen. Hier gibt es neben dem ikonischen Soundtrack auch spezielle Leinwand-Animationen zu sehen. Tickets ab 50 Euro. Kurz darauf beglückt Nino de Angelo ("Jenseits von Eden") am 16. und 17. mit seiner "Irgendwann im Leben"-Tour seine Fans ebenfalls im Kulti. Tickets ab 63 Euro. Dresden Veranstaltungen & Freizeit Ist bald ein Stück Geschichte weg? Kästner-Museum hat Angst vorm "leisen Sterben" Nachdem die Bauarbeiten im Zwinger im vergangenen Jahr fertig wurden, gibt der Ur-Dresdner Purple Disco Machine den musikalischen Auftakt im Innenhof des legendären Barockbaus. Die Tickets (75 Euro) für die drei Shows am Pfingstwochenende (23. bis 25. Mai) sind ausverkauft. Fans können sich bei Eventim aber auf eine Warteliste schreiben. Helene Fischer am Start Schlager-Königin Helene Fischer war das letzte Mal 2015 in Dresden zu Gast. © imago/Chris Emil Janßen Auch Schlager-Rockstar Matthias Reim macht zu Pfingsten (22. und 23. Mai) Dresden unsicher. Mit seiner Jubiläumstour "Verdammt, ich lieb' dich" zollt er in der Jungen Garde nach 35 Jahren einen besonderen Tribut an den Song, der ihn über Nacht berühmt machte. Tickets (69 Euro) sind ausverkauft (Warteliste gibt es ebenfalls auf Eventim). Am 10. Juni lässt Schlager-Göttin Helene Fischer mit ihrer "360° Stadion Tour" das Rudolf-Harbig-Stadion beben und läutet damit auch offiziell den Konzertsommer ein. Tickets ab 92 Euro. Nach fast drei Jahren erfreut auch die Chemnitzer Kult-Band Kraftklub am 27. Juni mit ihrer "Sterben in Karl-Marx-Stadt"-Tour wieder Dresden. Dieses Mal erobern sie allerdings nicht die Rinne, sondern das Dynamo-Stadion. Tickets ausverkauft, Warteliste auf der Band-Website. Dresden Veranstaltungen & Freizeit Dieses Jahr wird echt ein Fest! Das ist 2026 alles los in Dresden Auch für jüngere Musikliebhaber ist in diesem Konzert-Jahr etwas dabei. Am 3. Juli bringt Popstar Nina Chuba ("Wildberry Lillet") ebenfalls das Stadion zum Kochen. Tickets ab 67 Euro. Rapper-Liebling Nina Chuba hat gerade in Sachsen jede Menge Fans. © imago/teutopress Ohne Kaisermania geht es natürlich nicht Roland Kaisers "Kaisermania" begeistert seit 22 Jahren alle Generationen gleichermaßen. © Imago/Andreas Weihs Schon seit 1991 machen die Filmnächte am Elbufer sich als größtes Freilichtkino-Festival einen Namen und gehören zu einem anständigen Dresdner Sommer. Auch in diesem Jahr können sich Musik-Fans vom 25. Juni bis 30. August am Neustädter Elbufer auf ein vielfältiges Programm freuen. Musikalisch startet es am 26. Juni mit Popsänger Mark Forster. Tickets ab 74 Euro. Das große Sommer-Highlight ist und bleibt die "Kaisermania" von Schlager-Legende Roland Kaiser, die auch in diesem Jahr mit insgesamt vier Shows (31. Juli, 1. sowie am 7. und 8. August) das Elbufer vibrieren lässt. Tickets (ab 119 Euro) sind ausverkauft, Warteliste bei Eventim. Wer es lyrisch und emotional mag, darf sich auf Multi-Talent Nick Cave mit den Bad Seeds freuen. Sie werden am 2. August mit Songs wie "Red Right Hand" die Elbwiesen rocken. Tickets gibt es für 91 Euro. Ein besonderer Höhepunkt der Filmnächte ist der Auftritt von Elektro-Legende Moby. Er lässt sich am 11. August blicken, gibt hier, neben Bonn, eines seiner beiden einzigen Deutschland-Konzerte. Tickets ab 84 Euro. US-Musikstar Moby spielt in diesem Jahr nur zwei Deutschland-Konzerte. © IMAGO/Avalon.red Tote Hose? Nicht mit den Toten Hosen! Die Düsseldorfer Punkrock-Band Die Toten Hosen rockt schon seit mehr als 40 Jahren die Bühne. © IMAGO/Funke Foto Services Das große Finale am Neustädter Elbufer bietet Sänger Clueso mit seiner "Deja-vu Tour" am 22. August. Hier treffen alte Hits wie "Cello" auf brandneue Songs. Tickets ab 74 Euro. Vor drei Jahren hat die britische Popsängerin Amy MacDonald das letzte Mal Dresden unsicher gemacht. Nun wird sie im Rahmen ihres sechsten Studioalbums "Is This What You've Been Waiting For?" am 21. August in die Junge Garde zurückkehren. Tickets für 61 Euro. Eine Besonderheit in diesem Konzert-Jahr: Nach vielen Diskussionen rund um die Rinne darf die Punkband Die Toten Hosen am 29. August hier im Rahmen ihrer "Trink Aus! Wir Müssen Gehen"-Tour spielen. Tickets ab 89 Euro.

Titelfoto: Bildmontage: IMAGO/Chris Emil Janßen, IMAGO/Avalon.red, IMAGO/teutopress