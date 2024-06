K.I.Z-Konzert in Dresden: So heftig feiern 2000 Fans am Alten Bahnhof

Der Görlitzer Park ist plötzlich in Dresden. © Max Patzig

Keiner weiß, wo die Rapper genau auftauchen und ihre neuen Songs von den Alben "Görlitzer Park" sowie "K.I.Z und der Anschlag auf die U8", die beide in der vergangenen Woche veröffentlicht wurden, gespielt werden. Nach der Premiere in Köln am Dienstagabend waren Tarek Ebéné (37), Maxim Drüner (39) und Nico Seyfrid (41) nun am heutigen Mittwochabend in Dresden zu Gast.

Auf dem Gelände des Alten Leipziger Bahnhofs in der Neustadt haben sie unter freiem Himmel ihre Bühne aufgebaut und ab 18.40 Uhr für mehr als eine Stunde ordentlich Stimmung gemacht.

Trotz, dass die Titel erst wenige Tage alt sind ("Illuminati", "Geld wie ein Magnet"), waren die Anhänger der Berliner Band absolut textsicher. Auch ein paar ihrer Klassiker ("Filmriss", "Bier") gaben die drei zum Besten.

Schönes Detail: Der Alte Bahnhof verwandelte sich für die Dauer des Events in den Görlitzer Park. Eine Replik des originalen Eingangstores wurde eigens dafür hergestellt und aufgebaut.

Eintausend der Konzertbesucher haben Tickets für sich und je eine Begleitperson zuvor über Instagram und TikTok erspielt. Tarek, Nico und Maxim wählten die Gewinner ihrer Aktion aus und informierten sie über die sozialen Netzwerke. Erst dann war den Glücklichen klar, wann sie wo auftauchen müssen, um ihre Eintrittsbändchen für die Show, die nur wenig später startete, zu erhalten.