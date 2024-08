Kraftwerk Mitte lässt die Puppen tanzen: Neue Ausstellung vor der Eröffnung

Dresden - Ausstellungseröffnungen gibt es gewohnheitsmäßig viele in einem Museumsverbund. Museums-Neueröffnungen sind demgegenüber selten, deren zwei in einem Jahr umso mehr. Nach dem Archiv der Avantgarden (AdA) im Mai öffnet am 7. September die Puppentheatersammlung im Dresdner Kraftwerk Mitte.