Klimaaktivistin Luisa Neubauer wieder in Dresden: Darum geht's morgen

Dresden - Am Sonntag kommt Luisa Neubauer (28) wieder nach Dresden. Was die Klimaaktivistin hier plant.

Luisa Neubauer (28) wird am Sonntag einen Workshop in Dresden geben. Zuletzt war sie im Februar zu einer Großdemonstration in der Landeshauptstadt. © Max Patzig

Im Vorfeld der Europawahl am 9. Juni veranstalten Neubauer und Fridays For Future (FFF) gemeinsam einen Workshop.

Schon seit Jahresbeginn läuft die Kampagne #ReclaimTikTok der Klimaschützer. Sie haben festgestellt, dass sieben der zehn größten Politikaccounts auf der Kurzvideoplattform von der AfD stammen, unter anderem vom Europaabgeordneten Maximilian Krah (47). Dieser verbreitet dort wirre Theorien und beeinflusst damit die Jugend, kritisierte bereits Jan Böhmermann (43).

Die Partei teile dort Hass und Desinformation, liefere aber keine echten Antworten auf die Sorgen junger Menschen, erklärte FFF im Vorfeld des Workshops. "Um dagegen zu halten, haben Klimaaktivist*innen von Fridays for Future die Kampagne #ReclaimTikTok ins Leben gerufen, um TikTok zurückzuerobern und die auf den Straßen schon präsente Bewegung für Klima & Demokratie ins Netz zu tragen und dort sichtbar zu machen."

Fridays For Future freut sich jetzt darüber, dass zu den Neu-Usern auf TikTok die Minister Karl Lauterbach (61, SPD) und Robert Habeck (54, Grüne) sowie Bundeskanzler Olaf Scholz (65, SPD) gehören. Doch das allein reiche nicht aus, um den Rechtsruck zu stoppen.

"Nun gehen die Aktivist*innen den nächsten Schritt und gehen mit #ReclaimTiktok auf Tour", erklärten sie in einer Mitteilung. In dem Workshop am morgigen Sonntag sprechen sie "über die anstehenden Wahlen, TikTok, Klima und Demokratie".