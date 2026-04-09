Purple Disco Machine legt nach: Viertes Konzert im Dresdner Zwinger

Dresden - Wegen der enormen Nachfrage nach der Konzertreihe in Dresden hat Tino Piontek alias Purple Disco Machine am Mittwoch auf Instagram eine vierte Show im Dresdner Zwinger angekündigt.

Der Dresdner Tino Piontek, besser bekannt als DJ Purple Disco Machine, tritt viermal in seiner Heimatstadt auf. (Archivbild) © Uli Deck/dpa

Die drei geplanten Termine am 22., 23. und 24. Mai waren in kürzester Zeit ausverkauft, sodass der Dresdner Star-DJ kurzerhand nachlegte.

Er schrieb: "Nachdem die 3 (!) Shows in meiner Heimatstadt im legendären Dresdner Zwinger innerhalb weniger Stunden ausverkauft waren - und so viele von euch keine Tickets mehr bekommen konnten - haben wir beschlossen, eine vierte und letzte Show am 25. Mai hinzuzufügen!"

Der Vorverkauf für die Zusatzshow am Pfingstmontag startet am 13. April um 12 Uhr mit einem exklusiven Pre-Sale bei Eventim. Der offizielle Verkaufsstart folgt am 15. April um 10 Uhr.

Die enorme Nachfrage zeigt, wie groß das Interesse an der Konzertreihe von Purple Disco Machine ist.