So klingt 007: "The Sound of James Bond" am Freitag im Kulti

Das Filmorchester Babelsberg bringt die klanglichen 007-Höhepunkte am Freitag in den Kulturpalast. Garniert mit einer äußerst markanten Moderation.

Von Heiko Nemitz

Dresden - Um die Zukunft der Filmreihe um James Bond muss man sich als Fan ja neuerdings sorgen. Das lädt besonders ein, tief in die mehr als 60 Jahre währende 007-Geschichte einzutauchen - und zwar über deren ikonische Musik. Das Filmorchester Babelsberg bringt die klanglichen Höhepunkte am Freitag in den Kulturpalast. Garniert mit einer äußerst markanten Moderation: Synchronsprecher Dietmar Wunder (59), Stimme von Daniel Craig, führt durch das Programm.

Ikonische Pose: Daniel Craig (57) als James Bond mit Aston Martin in "Skyfall" (2012). Den Song zum Film sang damals Adele. © Sony Pictures Germany/DanJac Für Bond-Liebhaber war es nahezu ein Schock, als vor wenigen Tagen die Nachricht die Runde machte, dass die Familie Broccoli - seit "Dr. No" (1962) Produzenten der Reihe um den MI6-Agenten und seither sorgfältige Sachwalter dieser jahrzehntelangen Filmtradition - die kreative Kontrolle am James-Bond-Franchise an Amazon abgetreten hat. Dessen Streamingdienst hatte 2022 das Filmstudio MGM gekauft und damit die Rechte an den bisher 25 Filmen über den beliebtesten Kino-Spion überhaupt. Was nun? Wurden die Abstände zwischen den Filmen in der Ära des fünften Darstellers Daniel Craig (57) immer länger, so sind nun womöglich in Zukunft zahllose Spin-offs und Serien zu befürchten - statt wohldosierter Kino-Events, über die man wochenlang diskutiert. Dresden Veranstaltungen & Freizeit Trödeln, schlendern, feiern: Unsere Highlights für einen gelungenen Sonntag Das zeigt: So lange es ihn nun schon als Filmfigur gibt - James Bond bewegt noch immer die Gemüter. Die Darsteller mögen gewechselt haben, die Ingredienzen vom stets geschüttelten Wodka Martini über die neuesten Autos blieben gleich. Von den fast pulpigen Euro-Spy-Anfängen mit Ur-Darsteller Sean Connery über die Comic-Ästhetik der unbeschwerten Roger-Moore-Ära bis zur realistischen Härte der Craig-Phase haben die Bond-Filme das gesellschaftliche Klima ihrer Entstehung begleitet und kommentiert.

Große Hits haben die Soundtracks (fast) immer abgeworfen