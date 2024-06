02.06.2024 16:52 640 Volles Programm: Matthias Mangiapane fühlt sich in Dresden pudelwohl

Von Katrin Koch

Dresden - Hat sich Matthias Mangiapane (40) in Dresden verliebt? Matthias Mangiapane (40) und Lars Steinhöfel (38, r.) schauen sich auf dem Neumarkt um. © Andreas Weihs Könnte sein, so oft, wie der TV-Reality-Star in der Stadt ist. Erst vor einem knappen Monat war Dschungelcamper Mangiapane für die Talkshow "Balkongeflüster" auf dem Weißen Hirsch. Am Wochenende war er schon wieder in Dresden unterwegs. Traf Absprachen mit dem "Luisenhof" für seine Quizshow im August, feierte beim Christopher Street Day und guckte sich die Travestie-Show im "Carte Blanche" an. "Dresden ist eine wunderschöne Stadt, ich mag Dresden. Aber hier sind sehr wenige Promis beim CSD dabei und zeigen Flagge. Auch deshalb bin ich gekommen", sagte der 40-Jährige. Dresden Veranstaltungen & Freizeit Kinderbiennale im Japanischen Palais öffnet: Wie schön ist doch Utopia Und er kam nicht allein. Mangiapane brachte Serien-Promi Lars Steinhöfel (38, "Unter uns") mit. Im Showfinale holt Theaterchefin Zora Schwarz Matthias Mangiapane und Lars Steinhöfel (r.) auf die Bühne des "Carte Blanche". © Andreas Weihs "Angesichts der Gegen-Demonstrationen während des CSD ist es wichtig, zu zeigen, dass der CSD bunt ist und sich nicht einschüchtern lässt", so Steinhöfel.

