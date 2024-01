Zehn Tipps zum Wochenende in Dresden: Mächtig was los hier!

In Dresden und ganz Sachsen gibt es an diesem Wochenende viele tolle Veranstaltungen.

Von Annett Daube

Dresden - Das Jahr kommt in die Gänge, der Alltag hat wieder Einzug gehalten. Wer rauswill aus dem Alltäglichen, dem haben wir schöne Vorschläge notiert, um abzuschalten, was zu erleben oder die guten Vorsätze umzusetzen.

JAwort-Hochzeitsmesse

Dresden - Traust Du Dich? Die "JAwort-Dresden"-Hochzeitsmesse in der Messe Dresden will am Wochenende genau dazu inspirieren. Mit Stil und Ästhetik, mit Kreativität und exklusivem Ambiente wird hier ein Paradies für Brautpaare geboten, um die Heiratsfreudigen und ihre Gäste mit den aktuellen Trends für die optimale Hochzeitsvorbereitung zu versorgen. Die Messe öffnet jeweils von 10 bis 18 Uhr, Tickets gibt es für 10/8/5 Euro unter jawort-dresden.de.



Schlüpften für die Hochzeitmesse in feine Garderobe: Linda Beyer (22) und Sebastian Lindner (28). Anja Sperling (33, v.l.) lockt mit Törtchen aus dem "Milchmädchen"-Café. © Norbert Neumann

Dinosaurier-Land

Riesa - In der Stadthalle "stern" (Großenhainer Straße 43) erwachen am Wochenende jeweils von 11 bis 18 Uhr die Dinosaurier. In der Dinosaurier-Erlebniswelt werden Hüpfburgen und bewegliche Modelle versprochen. Hier können sich die Besucher rund 250 Millionen Jahre zurückversetzen lassen und dem gefährlichen Tyrannosaurus rex, dem räuberischen Velociraptor oder dem gewaltigen Brachiosaurus begegnen. Eintritt: 10 Euro pro Person.

Die Dinos sind am Wochenende in Riesa los. © 123RF/mayimage

Modell+Bahn-Ausstellung

Löbau - In der Messehalle Löbau (Görlitzer Straße 2) findet am Wochenende eine große Modell+Bahn-Ausstellung statt. Jeweils von 10 bis 18 Uhr werden Modelleisenbahnen, Flug- und Schiffsmodelle gezeigt. Die Magdeburger Eisenbahnfreunde zeigen ihr Modell der Rübelandbahn, die Lippstädter ihre Winteranlage. Eintritt: 10/4/Familien 24 Euro. Auch online buchbar unter messepark-loebau.de.



Magisches Tropenleuchten

Leipzig - Im Leipziger Zoo können sich die Besucher aufs traditionelle "Magische Tropenleuchten" freuen. Bis zum 11. Februar werden von Donnerstag bis Sonntag mit Einbruch der Dunkelheit Illuminierungen, visuelle Fassadenprojektionen und Lichtinstallationen für große Augen sorgen. Leuchtende Wesen bringen in "Deutschlands größten tropischen Regenwald" eine besondere Stimmung. Tickets für einen Zeitslot zwischen 17 und 22 Uhr ab 15/11 Euro unter zoo-leipzig.de.

Neben den vielen bunten Lichtern leuchten bei diesem Schauspiel natürlich auch die Kinderaugen. © Jan Woitas/dpa

Neujahrskonzerte

Dresden - Das Hochschulsinfonieorchester und das "hfmdd jazz orchestra", das Jazz-, Pop- und Rock-Orchester der Hochschule für Musik "Carl Maria von Weber", sorgen mit ihren Neujahrskonzerten im Konzertsaal der Hochschule am Wochenende für einen vom Tanz inspirierten Start ins neue Jahr. So wird beispielsweise Tschaikowskys "Nussknacker" mit Big-Band-Bearbeitungen von Duke Ellington und Billy Strayhorn korrespondieren. Tickets für die Konzerte am Samstag und Sonntag, jeweils 19.30 Uhr für 15/10 Euro unter hfmdd.de.



Nachtflohmarkt

Leipzig - Auf der Agra (Bornaische Straße 210) wird getrödelt. Der Nachtflohmarkt gehört zu den Top 10 der schönsten Trödelmärkte Deutschlands (hat die Zeitschrift "Bunte" zumindest herausgefunden) und lädt am Samstag von 15 bis 22 Uhr zum Schlendern, Handeln und Kaufen ein. Eintritt: 3 Euro.



Dinnershow

Dresden - Die letzten Vorstellungen der Dinnershow "Moments" werden am Wochenende stattfinden. Im "Chapiteau der Träume" an den Ostra-Studios hat diese temporeiche Show seit Anfang Dezember das Publikum mit Musik, Tanz, Akrobatik, Comedy, Lichteffekten und feinem Menü begeistert. Tickets für die Vorstellungen jeweils ab 88,50 Euro unter moments-dinnershow.de.

Die "La Bouche Showgirls" tanzen durch die "Moments"-Show. © Thomas Türpe

Juicy-Party

Dresden - Im Alten Pumpenhaus (Devrientstraße 18B, Dresden) wird's fruchtig! Die Juicy-Party verspricht mit den besten der DJs der Stadt und DJ Carter aus Hannover HipHop Culture von 22 bis 5 Uhr. Tickets an der Abendkasse für 10 Euro. Einlass nur P18.

Winterlichter

Dresden - Eine gemütliche "Winterlichter"-Fahrt bietet die Weiße Flotte am Samstagabend an. Ab 18.30 Uhr startet das Salonschiff ab Terrassenufer zu einer Rundfahrt bis Pillnitz mit Live-Musik, Bordfest und Menü. Tickets gibt es für 26/18 Euro unter saechsische-dampfschifffahrt.de.

Mit der Weißen Flotte geht es am Samstagabend gemütlich über die Elbe. © Thomas Türpe

Weihnachtsbaum-Verbrennen

Sächsische Schweiz - Nun haben sie ausgedient, die Weihnachtsbäume! Am Sonnabend können sie im Feuer landen - wenn gewünscht. Vielerorts gibt es dafür in der Region Sächsische Schweiz das traditionelle Weihnachtsbaumverbrennen. Ab 14.30 Uhr in Pirna-Copitz (auf der Schillerstraße), im Schlosspark Graupa ab 15.30 Uhr, in Mühlbach (am Skihang an der Rüde) ab 16 Uhr. In Nentmannsdorf findet ab 16 Uhr ein Lampionumzug auf den Weinberg statt (ab Nentmannsdorf 67), bevor das Feuer entzündet wird. Auch in Liebstadt, in Struppen, im Ortsteil Pötzscha (Stadt Wehlen) oder im Lohmener Ortsteil Mühlsdorf wird diese Tradition gepflegt. Für einen abgegebenen Baum gibt es meist einen Glühwein gratis.

Am Wochenende geht es den Weihnachtsbäumen endgültig an den Kragen. © dpa-Zentralbild