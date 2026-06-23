Hitzeblog für Dresden: So will der Palais Sommer die Hitze erträglich machen
Dresden - Eine Hitzeglocke hat Europa fest im Griff. Auch in der sächsischen Landeshauptstadt klettert das Quecksilber laut aktuellen Prognosen nah an die 40-Grad-Marke. Es drohen reihenweise tropische Nächte. In unserem Blog halten wir Euch über alles zum Thema Hitze in Dresden auf dem Laufenden.
Bereits mehrfach wurden an einer Wetterstation in Dresden-Strehlen 39,2 Grad gemessen. Bis heute der offizielle Hitzerekord der Stadt. Am Wochenende könnte dieser Wert fallen.
Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostizierte im Gespräch mit TAG24 für Dresden und die gesamte Region am Samstag 39 Grad! Auch am Freitag und Sonntag schießen die Temperaturen in ähnliche Höhen.
Dem eigentlich mit Konzerten und Festen vollgepackten Sommer-Wochenende droht der Hitzekoller.
23. Juli, 15.50 Uhr: So will sich der Palais Sommer die Hitze erträglich machen
Im Rahmen des Palais Sommers findet Samstagabend auf dem Neumarkt die große Walzer Sommernacht statt. Wie man sich versucht, gegen die drohende Hitze zu wappnen.
Gemeinsam mit Gerolsteiner werde man 1200 Flaschen Wasser verschenken, verriet der Veranstalter auf Nachfrage von TAG24. Außerdem gebe es weitere leicht zugängliche Quellen für Gratis-Wasser.
Alle Tische sowie die Bühne sind mit Sonnenschirmen überdacht. Für Erfrischung sorgt auch Softeis, das 2 Euro pro Portion kostet - für Kinder sogar nur die Hälfte.
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23. Juli, 13.40 Uhr: DWD spricht Hitzewarnung für Sachsen aus
Ab Mittwoch wird es im Freistaat "zunehmend heiß mit starker Wärmebelastung".
Mit einer zusätzlichen Belastung sei im dicht bebauten Stadtgebiet von Dresden wegen "verringerter nächtlicher Abkühlung" zu rechnen. Es wird empfohlen, die Hitze zu vermeiden, viel Wasser zu trinken und Innenräume kühl zu halten.
23. Juli, 13.30 Uhr: Strenge Getränkeregelung bei Kraftklub im Rudolf-Harbig-Stadion
Am Samstagabend will Kraftklub das Rudolf-Harbig-Stadion zum Kochen bringen. Bei den prognostizierten Temperaturen bedarf es dafür nicht viel. Die Getränkereglung bleibt trotz der Hitze streng.
"Es dürfen generell keine Getränke mitgebracht werden", heißt es vom Veranstalter. Es gibt immerhin eine kleine Ausnahme: Maximal 0,5 Liter Wasser dürfen pro Person in einem Tetra Pak, einer Falt- oder PET-Flasche mitgenommen werden.
Titelfoto: Comuneo / Palais Sommer