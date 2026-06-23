23.06.2026 15:52 Hitzeblog für Dresden: So will der Palais Sommer die Hitze erträglich machen

In Dresden klettert das Quecksilber laut aktuellen Prognosen nah an die 40-Grad-Marke. Es drohen reihenweise tropische Nächte.

Von Niklas Perband

Dresden - Eine Hitzeglocke hat Europa fest im Griff. Auch in der sächsischen Landeshauptstadt klettert das Quecksilber laut aktuellen Prognosen nah an die 40-Grad-Marke. Es drohen reihenweise tropische Nächte. In unserem Blog halten wir Euch über alles zum Thema Hitze in Dresden auf dem Laufenden.

In Dresden wird es sehr heiß und trocken. (Archivfoto) © picture alliance/dpa | Sebastian Kahnert Bereits mehrfach wurden an einer Wetterstation in Dresden-Strehlen 39,2 Grad gemessen. Bis heute der offizielle Hitzerekord der Stadt. Am Wochenende könnte dieser Wert fallen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostizierte im Gespräch mit TAG24 für Dresden und die gesamte Region am Samstag 39 Grad! Auch am Freitag und Sonntag schießen die Temperaturen in ähnliche Höhen. Dem eigentlich mit Konzerten und Festen vollgepackten Sommer-Wochenende droht der Hitzekoller.

23. Juli, 15.50 Uhr: So will sich der Palais Sommer die Hitze erträglich machen

Im Rahmen des Palais Sommers findet Samstagabend auf dem Neumarkt die große Walzer Sommernacht statt. Wie man sich versucht, gegen die drohende Hitze zu wappnen. Gemeinsam mit Gerolsteiner werde man 1200 Flaschen Wasser verschenken, verriet der Veranstalter auf Nachfrage von TAG24. Außerdem gebe es weitere leicht zugängliche Quellen für Gratis-Wasser. Alle Tische sowie die Bühne sind mit Sonnenschirmen überdacht. Für Erfrischung sorgt auch Softeis, das 2 Euro pro Portion kostet - für Kinder sogar nur die Hälfte.

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Der Palais Sommer sieht sich gewappnet. © Comuneo / Palais Sommer

23. Juli, 13.40 Uhr: DWD spricht Hitzewarnung für Sachsen aus

Ab Mittwoch wird es im Freistaat "zunehmend heiß mit starker Wärmebelastung". Mit einer zusätzlichen Belastung sei im dicht bebauten Stadtgebiet von Dresden wegen "verringerter nächtlicher Abkühlung" zu rechnen. Es wird empfohlen, die Hitze zu vermeiden, viel Wasser zu trinken und Innenräume kühl zu halten.

23. Juli, 13.30 Uhr: Strenge Getränkeregelung bei Kraftklub im Rudolf-Harbig-Stadion

Nach Helene Fischer will nun eigentlich Kraftklub das Stadion rocken. © Norbert Neumann