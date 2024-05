Nach tragischem Blitzeinschlag in Dresden: Kachelmann rechnet hart mit Opfern ab

Dresden - Am Montag wurden bei einem Blitzeinschlag in Dresden mehrere Menschen verletzt, zwei davon mussten sogar reanimiert werden. Jörg Kachelmann (65) meldete sich kurz nach dem tragischen Vorfall im Netz zu Wort. Für die teils schwer verletzten Opfer hatte der Moderator allerdings kein Mitleid übrig.

Jörg Kachelmann (65) kritisiert das Verhalten der Opfer, die bei einem Blitzeinschlag in Dresden teils schwer verletzt wurden. © Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Bei dem Unglück am Montag schlug während einer heftigen Gewitterfront ein Blitz im Bereich des Dresdner Rosengartens am Elbufer ein. Dabei wurden insgesamt zehn Personen - darunter drei Frauen und sieben Männer im Alter zwischen 26 und 41 Jahren - verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert.



Auch Jörg Kachelmann, der im Netz gern als Wetter-Experte auftritt, wurde auf den Vorfall aufmerksam.

Auf der Plattform X rechnete er hart mit den Opfern ab: "Die im Sommer bei Gewittern tägliche Katastrophe, weil Kartoffels aus dem Land des institutionalisierten Inshallah [es] einfach nicht schaffen, sich rechtzeitig in Sicherheit zu bringen, und lieber 'überrascht' werden", schreibt der 65-Jährige höhnisch in seinem Beitrag.

"Dass es in Dresden keine Toten gab, liegt nur am Glück, dass es ein relativ schlapper Blitz war", so Kachelmann. (Rechtschreibung durch Redaktion angepasst)

Zudem warne der Moderator, dass es ein "mörderischer Sommer" werden würde, wenn "das Kartoffelkollektiv" nicht wisse, wie man sich bei einem Gewitter verhalten würde.

Er kritisiert, dass die Personen noch im Freien waren, obwohl es bereits sieben Minuten vor dem Unglück einen Blitz gegeben hatte. Kachelmann wäre bei diesem Verhalten "völlig ratlos". Allerdings gibt er zu, dass die Vorwarnzeit kürzer war, da sich die aktive Gewitterzelle gerade über der Landeshauptstadt gebildet hatte.

Doch wie verhält man sich im Falle eines Gewitters richtig?