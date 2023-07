Auch wegen der Halbleiter: Dresden steckt 70 Millionen Euro in Ausbau des Abwassernetzes

Vertreter von Rathaus und Stadtentwässerung setzten an der Scharfenberger Straße (Kaditz) gestern den ersten Spatenstich für das Mammut-Projekt. © Steffen Füssel

Um das bisherige Abwassersystem nicht zu überlasten, klotzt die Stadtentwässerung Dresden deshalb schon jetzt an einem Mammut-Projekt im Norden der Stadt.

"Industriesammler Nord" ist der Name des Ungetüms, dessen Baustart am gestrigen Donnerstag am Klärwerk in Kaditz gefeiert wurde.

Die Dimensionen sind riesig: Auf 10 Kilometern Länge werden bis zu 1,6 Meter breite Stahlbetonrohre zu den Chip-Fabriken verlegt. Die Strecke führt vom Gewerbegebiet von Infineon (Königsbrücker Straße) über den Heller bis zum A4-Anschluss Wilder Mann. Entlang der Autobahn geht es dann weiter bis zum Klärwerk.

"Die Planungen und Genehmigungen dafür einzuholen, dauerte drei Jahre", erklärte Ralf Strothteicher (59), Geschäftsführer der Stadtentwässerung, den Vorlauf.