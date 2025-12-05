Wempe-Millionärin zu Besuch in Dresden in ihrem eigenen "Grünen Gewölbe"

Dresden - Es ist ein klares, funkelndes Bekenntnis zum Standort Dresden: Unternehmens-Chefin Kim Eva Wempe (63, Jahresumsatz: 668 Millionen Euro) kam am Donnerstag mit Sohn und Juniorchef Scott (29) aus Hamburg zur Eröffnung ihrer für rund fünf Millionen Euro umgebauten und sechsfach vergrößerten Juwelier-Filiale am Neumarkt.

Scott Wempe (29) und Kim Eva Wempe (63) haben mit Ralf Pfeiffer (54, r.) einen Geschäftsführer in Dresden, der den Umbau souverän organisierte. © Steffen Füssel

Eine Luxus-Boutique, ein kleines "Grünes Gewölbe", ein Schmuckstück auf 380 Quadratmetern über zwei Etagen - mit Blick auf die Frauenkirche.

"Ich bin begeistert und ich glaube an den Standort. Dresden ist eine lebendige Stadt mit Geschichte, auch wenn ihr das Weltkulturerbe abgesprochen wurde", schmunzelt Kim Eva Wempe.

"Die Stadt ist ein Tourismusmagnet. Seit 32 Jahren sind wir in Dresden, haben in einem ganz kleinen Laden auf der Seestraße angefangen."

Jetzt - nach 18 Monaten Bauzeit bei laufendem Betrieb - erstreckt sich der neue Luxustempel über drei Hausfassaden.