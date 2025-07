Zweites Standbein geplant: Dresdner Chip-Firma will elbabwärts wachsen

Dresden - Dresdens Chip-Branche ist weiter in Bewegung! Während sich ein Produzent von Industriegasen im Norden der Stadt vergrößern möchte, plant die Firma FMC eine große Fabrik in Sachsen-Anhalt . Warum nicht hier?

Forschung und Entwicklung finden hier statt: Das junge Dresdner Unternehmen FMC hat seinen Hauptsitz in der Charlotte-Bühler-Straße. © Eric Münch

Seit knapp einem Jahrzehnt forscht die Ferroelectric Memory Company - so der volle Name des Unternehmens - an neuartigen Speicherchips, die Daten schneller verarbeiten und deutlich weniger Strom verbrauchen.

Die Ausgründung der TU Dresden hat ihren Sitz im Industriegelände - und möchte nun die Produktion ausweiten.

Als Baugrund für die Fabrik ist ein 100 Hektar großes Gelände in Sülzetal bei Magdeburg im Gespräch. Dem selbsternannten Land der Frühaufsteher kommt die Ankündigung sehr gelegen: Erst vor wenigen Tagen hatte US-Chip-Riese Intel den endgültigen Rückzug von seinen Bauplänen bekannt gegeben.