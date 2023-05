Dresdner Staatsoperette feiert 75. Jubiläum: Große Show hinter dem Eisernen Vorhang

Dresden - Was den einen nostalgische Erinnerung, ist anderen ein völlig weißer Fleck: die Unterhaltungstradition ehemaliger sozialistischer Staaten. Die Staatsoperette Dresden widmet sich am Wochenende in einer großen Show der Bühnen- und Filmmusik hinter dem Eisernen Vorhang, begleitet von einer Ausstellung zur Geschichte des Hauses.

"Besonders in dieser Spielzeit möchten wir uns liebevoll und kritisch diesem Erbe zuwenden, uns mit ihm auch künstlerisch auseinandersetzen", so Wiemers.

Staatsoperette in Bildern: das Musical "Liebe macht nicht schwindelfrei" von Volkmar Leimert und Willi Urbanek in einer Inszenierung aus dem Jahr 1971. © PR/Staatsoperette

Man wolle die eklektischen Stile des Programms in einen Kontext bringen: "Wie funktionierte Bühnen- und Filmmusik in sozialistischen Systemen? Was erzählen uns die Texte heute, was die Musiksprache?"

Ein Beispiel sei auch Klaus Hugos "Lipsi". Wiemers sagt: "Man erinnert sich an ihn als letztlich gescheiterten Versuch, einen etwas zahmen, staatlich 'verordneten' und systemkonformen Modetanz zu erfinden. Das kann ja nur schiefgehen!"

Insgeheim wurde weiter Rock'n'Roll getanzt. Aber: "Heute können wir den 'Lipsi' als ostalgisch aufgeladenes Kult-Objekt wieder aufleben lassen."

Das Unterhaltungstheater sollte mit neuen Stücken den sozialistischen Alltag positiv beschreiben und bestärken. Ob das gelang, sei zu bezweifeln, so Wiemers.