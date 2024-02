Warnstreik bei den DVB: Was morgen auf die Dresdner zukommt

Dresden - Am Freitag wollen die Beschäftigten der DVB und der Dresdner Verkehrsservicegesellschaft (DSG) in den Warnstreik treten. Was auf die Dresdner zukommt.

Die Gewerkschaft ver.di hat bundesweit zum Warnstreik im ÖPNV aufgerufen. © Tom Weller/dpa

Unabhängig davon verkehren am Streiktag in den nördlichen Dresdner Stadtteilen Pieschen, Klotzsche, Weixdorf sowie in der Neustadt weiterhin DVB-Sammeltaxis MOBIshuttle wie gehabt. Auch die DVB-Angebote MOBIbike und MOBIcar bleiben am Freitag verfügbar.

Die Züge der S-Bahn sowie sämtliche Regionalbahnen sind vom Streik nicht betroffen.

Für die Dauer des Warnstreikes ist die DVB-Mobilitätsgarantie ausgesetzt. Ein Ersatzanspruch gilt nicht.

Hintergrund des Warnstreiks sind die aktuellen Tarifverhandlungen der Gewerkschaft ver.di mit den Kommunalen Arbeitgeberverbänden (KAV).

Vom ÖPNV-Warnstreik sind alle Bundesländer, außer Bayern, betroffen. Insgesamt 90.000 Beschäftigte wollen in den Ausstand treten.