Er war schon Winnetou und Old Shatterhand: Heute feiert Jürgen Haase mit seinen drei Mädels

Von Katrin Koch

Dresden/Rathen - Alles, bloß kein Rentner! Der Terminkalender von Schauspieler Jürgen Haase ist rappelvoll. Es gibt nur ein Wochenende, an dem er seinen Sohn Moritz Stephan (34) in der Hauptrolle bei den diesjährigen Störtebeker Festspielen auf der Insel Rügen erleben kann. Auch für eine große Party hat Jürgen Haase keine Zeit - seinen 65. Geburtstag feiert er am heutigen Dienstag nur mit seinen drei Mädels. Herzlichen Glückwunsch!

Das "Zwinger-Trio" - mit Tom Pauls, Peter Kube und Jürgen Haase (v.l.) ist es komplett. Rechts: Haase bei den Störtebeker-Festspielen 2009 - da hatte er in seiner Rolle einiges auszuhalten. © Fotomontage: Steffen Füssel, Jörn Haufe "Früher war der Geburtstag mal ein wichtiges Datum. Heute nicht mehr so. Ich feiere nur mit meiner Frau, meiner Tochter und meiner Hündin", schmunzelt Haase bescheiden. Dabei könnte er sich auf die Schulter klopfen. Denn kaum ein Name ist so mit Rollen verbunden, die das Publikum abgöttisch liebt. 1984 ritt Haase das erste Mal als Winnetou im "Der Schatz im Silbersee" über die Felsenbühne Rathen. Sechs Jahre später wird er sein eigener Blutsbruder - mit "Old Shatterhand" hat er seine Paraderolle gefunden. Über 30 Jahre ist er quasi mit dem Sattel verwachsen und aus keinem Karl-May-Stück wegzudenken.

Ebenso wenig ist das "Zwinger-Trio" ohne ihn vorstellbar. Mit Tom Pauls (64) und Peter Kube (66) sorgt Haase seit 1992 für Lacher, in mehr als 20 Programmen. Das Trio könnte wahrscheinlich das Telefonbuch vorlesen und das Publikum würde sich amüsieren. "Dass die Leute uns noch sehen wollen und ich mit den beiden noch 'ne Weile auf der Bühne stehen kann, das wünsch ich mir. Ich will nicht mehr nach Hollywood. Ich hoffe, dass meine Knochen nach 40 Jahren Freilichtbühne noch mitmachen und ich gesund bleibe."

2018 ritt Jürgen Haase (Mitte) ein letztes Mal als Old Shatterhand über die Felsenbühne Rathen. © Thomas Türpe