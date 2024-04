24 Stunden Blaulicht-Marathon in Dresden: Diese Besonderheit gibt es dieses Jahr

Dresden - Es ist wieder so weit! Der diesjährige Blaulicht-Marathon in Dresden steht kurz bevor. Erneut berichten die Retter aus der Landeshauptstadt über ihre aufregende Arbeit und ermöglichen einen Blick hinter die Kulissen. Allerdings gibt es diesmal eine Besonderheit.

"Die Zusammenarbeit zwischen der Polizei und der Stadtverwaltung ist nicht nur bei Großeinsätzen wie beispielsweise Kampfmittelfunden, Unfällen oder Großbränden von großer Bedeutung, sondern spielt auch bei den zahllosen Alltagseinsätzen eine wichtige Rolle", erklärt Jan Pratzka, Bürgermeister für Wirtschaft, Digitales, Personal und Sicherheit.

Los geht es am kommenden Freitag um 7 Uhr für 24 Stunden. Unter dem Hashtag #ddlive berichtet die Pressestelle der Feuerwehr Dresden in drei Slots (8 Uhr, 11 Uhr und 14 Uhr) von je 60 Minuten über jeden Einsatz in Dresden, zu dem Feuerwehr und Rettungsdienst von der Dresdner Regionalleitstelle alarmiert werden.

Doch nicht nur das: Zuschauer erfahren auch etwas über den Arbeitsalltag der Helden.

Die Polizei tickert am 12. April über das Portal "X" (ehemals Twitter).