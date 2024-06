Deshalb landete ein Rettungshubschrauber in Dresden-Reick

Dresden - Auf der Lohrmannstraße im Dresdner Stadtteil Reick musste am Freitag der Rettungshubschrauber landen. Der Heli brachte einen schwerverletzten Mann ins Krankenhaus.

Der Rettungshubschrauber Christoph 38 brachte einen Mann mit schweren Brandverletzungen zur Behandlung in ein Schwerbrandverletztenzentrum. © Feuerwehr Dresden

Wie die Feuerwehr mitteilt, qualmte es am Nachmittag stark aus der Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Im Treppenhaus entdeckten die Kameraden, die kurz nach 14 Uhr ausgerückt waren, einen 81-Jährigen, der am gesamten Körper Brandverletzungen aufwies. Offenbar hatte er in seinen eigenen vier Wänden mit Feuerzeugen oder Feuerzeuggas herumexperimentiert, wodurch es zu einer Verpuffung kam.

Während der Mann mit schweren Verletzungen in ein Schwerbrandverletztenzentrum gebracht werden musste, überstand seine Wohnung das Geschehen recht unbeschadet.

Das Feuer war nämlich bereits erloschen, als die Brandbekämpfer eintrafen.

Gegen 16 Uhr konnte der Rettungshubschrauber Christoph 38 starten, nachdem der ältere Mann notärztlich versorgt worden war.

In diesem Zuge konnte auch die gesperrte Lohrmannstraße wieder freigegeben werden. Zuvor mussten wegen der Rettungsmaßnahmen auch die DVB-Buslinien 64, 65 und 87 umgeleitet werden.