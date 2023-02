14.02.2023 17:55 10.878 Flammen und Rauch aus erster Etage: Wohnungsbrand in Leubnitz-Neuostra!

Am Dienstagnachmittag rückte die Feuerwehr Dresden zu einem Wohnungsbrand in Leubnitz-Neuostra aus, wo das Obergeschoss in Flammen stand.

Von Malte Kurtz

Am heutigen Valentinstag kam es kurz vor 16 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus auf der Koloniestraße in Leubnitz-Neuostra. Im Obergeschoss der Wohnung in Leubnitz-Neuostra hatte es aus bisher unbekannter Ursache angefangen zu brennen. © xcitepress Das erste Obergeschoss des Wohngebäudes geriet aus bisher unbekannter Ursache gegen 15.50 Uhr in Brand, teilte die Feuerwehr Dresden gegenüber TAG24 mit. Über eine Drehleiter verschafften sich die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr unter Atemschutz Zugang zu einem der Fenster, aus dem der Rauch nach draußen stieg. Ersten Informationen zufolge gab es einen Patienten, der infolge des Brandes vom Rettungsdienst medizinisch versorgt werden musste. Nähere Einzelheiten zu der verletzten Person oder dem entstandenen Sachschaden liegen bisher nicht vor. Im Zuge der Löscharbeiten waren insgesamt 44 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst an den Löscharbeiten beteiligt. Dresden: Löscharbeiten dauerten an - Einsatz gegen 18.35 beendet Aus einem von der Straße abgewandten Fenster steigen hohe Flammen auf. © Roland Halkasch Buslinie 68 der DVB betroffen! Der Einsatz war auch am frühen Abend noch in vollem Gange und die Feuerwehr komplett vor Ort, erklärte ein Sprecher der Berufsfeuerwehr Dresden. Gegen 18.35 Uhr war der Einsatz schließlich beendet. Die Koloniestraße wurde zwischenzeitlich gesperrt, sodass die Buslinie 68 der DVB betroffen war. Anfangs war noch mit Verspätungen zu rechen, inzwischen läuft der Betrieb wieder wie gewohnt. Erstmeldung vom 14. Februar, 15.55 Uhr. Aktualisiert um 20.57 Uhr.

Titelfoto: Roland Halkasch