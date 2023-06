27.06.2023 11:07 Albtraum im Garten: Meterhohe Flammen zerstören Laube in Coschütz!

Nachdem eine Laube in Dresden-Coschütz in der Nacht in Brand geraten ist, rissen die über zehn Meter hohen Flammen alles mit sich und zerstörten das Häuschen.

Von Emma Schwarze

Dresden - Hier wurde der Gartentraum zum Albtraum: Nachdem eine Laube in Dresden-Coschütz in der Nacht in Brand geraten ist, rissen die über zehn Meter hohen Flammen alles mit sich und zerstörten das Häuschen. Die Gartenlaube stand im Vollbrand und wurde komplett zerstört. © Feuerwehr Dresden Wie die Feuerwehr in einer Pressemitteilung erklärte, konnten die Einsatzkräfte bereits vor ihrer Ankunft gegen 0.35 Uhr auf dem Achtbeeteweg die etwa zehn Meter hohen Flammen und die dunkle Rauchsäule sehen. Ein Trupp begann umgehend damit, mit einem Strahlrohr unter Atemschutz gegen den Brand vorzugehen. Währenddessen suchten weitere Feuerwehrleute die Umgebung nach der Wasserentnahmestelle ab. Da sie diese erst ungefähr 700 Meter vom Einsatzort entfernt entdeckten, forderte die Feuerwehr zwei Tanklöschfahrzeuge nach. Mit der Unterstützung konnte ein sogenannter Pendelbetrieb aufgebaut und eine stabile Wasserversorgung hergestellt werden. Dresden Feuerwehreinsatz Brennende Solaranlage auf Dresdner Wohnhaus sorgt für Feuerwehreinsatz! Nachdem dies bewältigt war, kam ein zweites Strahlrohr zum Einsatz und verteilte neben Wasser auch Löschschaum. Damit konnte das Feuer schließlich gelöscht werden. Prall gefüllte Laube erschwerte die Suche nach Glutnestern Mit Strahlrohren und Löschschaum erstickten die Einsatzkräfte die meterhohen Flammen. © Bildmontage: Feuerwehr Dresden Um sicherzugehen, dass nirgends ein Funke ein neues Feuer entfachen konnte, suchten die Einsatzkräfte die Laube und die Umgebung anschließend nach Glutnestern ab. Aufgrund der Menge an Unrat und Gegenständen, mit denen das Haus gefüllt war, gestaltete sich die Suche allerdings sehr schwierig und zeitaufwendig. Zur Kontrolle wurde daher noch eine Wärmebildkamera eingesetzt. Gegen 3.13 Uhr war der Einsatz schließlich beendet. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Dresden Feuerwehreinsatz Dresdner Rathaus komplett evakuiert: Was ist da los? Doch die Besitzer der Gartenlaube stehen nun vor einem Trümmerhaufen - ob sie das kleine Haus wieder aufbauen wollen, ist nicht bekannt. Die Polizei nahm derweil die Ermittlungen zur Brandursache auf. Bislang sei diese aber noch unklar, teilte ein Sprecher mit. Im Einsatz waren 27 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt und Altstadt, der B-Dienst, der U-Dienstsowie die Stadtteilfeuerwehr Gompitz.

Titelfoto: Bildmontage: Feuerwehr Dresden (2)