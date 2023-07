Schwere Brandstiftung in Reick? Tatverdächtiger schon vor Gericht

Dresden - Aufregung in Dresden-Reick ! In der Nacht von Donnerstag auf Freitag stand plötzlich der Vorbau eines Mehrfamilienhauses in Flammen.

Die Polizei vermutet Brandstiftung: Am gestrigen Donnerstagabend stand der Vorbau eines Mehrfamilienhauses in Reick plötzlich in Flammen. © Roland Halkasch

Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage berichtete, wurden die Einsatzkräfte gegen 23.30 Uhr über das Feuer auf der Reicker Straße informiert.

Schnell stand für die Beamten fest: Hier wurde höchstwahrscheinlich mit Vorsatz gehandelt.

Am Donnerstagvormittag stellten die Uniformierten schließlich einen Tatverdächtigen. Der 64-Jährige wurde an der Prohliser Allee festgenommen. Gegen ihn wird nun wegen schwerer Brandstiftung ermittelt. Am Nachmittag entscheidet ein Haftrichter, ob er auf freien Fuß bleiben darf oder in U-Haft muss.

Glücklicherweise war es den Kameraden der Feuerwehr zuvor gelungen, ein Übergreifen der Flammen auf das Haus zu verhindern. Dennoch drang der Rauch in einige Wohnungen ein, wodurch ein Mann (67) wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.



Weitere Personen wurden vorsorglich durch den Rettungsdienst untersucht. TAG24-Informationen zufolge mussten auch einige Haustiere – darunter eine Katze – aus dem Haus befreit werden.

Mittlerweile konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Reicker Straße war während des Einsatzes gesperrt.