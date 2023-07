22.07.2023 20:14 4.984 Dresdner Feuerwehr im Einsatz bei Konsum-Markt: Polizei klärt auf, was los ist

Zu einem größeren Einsatz kommt es am Samstagabend am Dresdner Konsum-Markt in der Leubnitzer Straße 8.

Von Holger Köhler-Kaeß

Dresden - Zu einem größeren Einsatz kam es am Samstagabend am Dresdner Konsum-Markt in der Leubnitzer Straße 8. Am Samstagabend hat die Feuerwehr Dresden einen Einsatz am Konsum in der Leubnitzer Str. 8. © privat Nach TAG24-Informationen war in dem Supermarkt ein Feuer ausgebrochen. Aktuelle Fotos zeigten mehrere Rettungswagen vor dem Gebäude. Feuerwehr und Polizei in Dresden waren zunächst nicht zu erreichen.

Kurz nach 20 Uhr dann Entwarnung: Die Polizeidirektion Dresden teilte TAG24 mit, dass lediglich ein technischer Defekt zum Brand einer Beleuchtungseinheit geführt habe. Es habe weder verletzte Personen, noch einen nennenswerten Sachschaden gegeben.

Zahlreiche Kräfte des Rettungsdienstes sind vor Ort. © privat Der Fall war damit abgeschlossen. Erstmeldung von 19.37 Uhr, zuletzt aktualisiert um 20.14 Uhr

