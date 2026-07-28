Feuer auf Baustelle für Fröbelhöfe: Löscharbeiten abgeschlossen, Polizei ermittelt

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Heftiger Dachstuhlbrand in den Fröbelhöfen: Am Montagnachmittag stiegen an der Löbtauer Straße Flammen und dichter Rauch empor.

Von Holger Köhler-Kaeß

Dresden - Heftiger Dachstuhlbrand in den Fröbelhöfen: Am Montagnachmittag stiegen an der Löbtauer Straße Flammen und dichter Rauch empor. Nachdem die Feuerwehr stundenlang gegen die Flammen kämpfte, ermittelt die Polizei nun zur Brandursache.

Aus den geplanten Fröbelhöfen stiegen Flammen und Rauch empor.
Aus den geplanten Fröbelhöfen stiegen Flammen und Rauch empor.  © privat

Die Polizei beginnt am Dienstag mit den Ermittlungen zur Brandursache. Möglicherweise sei das Feuer im Zuge von Bauarbeiten entstanden, hieß es. Verletzte gab es nicht.

Wie die Feuerwehr am Montagnachmittag Uhr gegenüber TAG24 bestätigte, stand ein Dachstuhl des Gebäudes in Flammen.

Bilder von vor Ort zeigten dies deutlich, zudem war eine starke Rauchentwicklung zu erkennen. Laut dem Sprecher war diese jedoch bereits recht früh gut unter Kontrolle und stellte zunächst keine Gefahr für die Anwohner dar. Diese Einschätzung wurde später am Abend leicht revidiert.

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Unterdessen leiteten die DVB die Linien 2 und 6 wegen des Brandes an der Cottaer Straße um, konnten am Abend aber wieder den normalen Betrieb aufnehmen.

Im Dachstuhl brannte es lichterloh.
Im Dachstuhl brannte es lichterloh.  © Roland Halkasch
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Linien 2 und 6 an der Cottaer Straße betroffen

Die ersten Einsatzkräfte vor Ort.
Die ersten Einsatzkräfte vor Ort.  © Bildmontage: privat (2)

"Die Löscharbeiten dauern weiter an, da wir das neugefertigte Dach eröffnen müssen, um das Brandgut effektiv zu löschen", hieß es vonseiten der Feuerwehr. Wenn man Rauchgeruch wahrnehme, solle man die Fenster und Türen in unmittelbarer Nähe geschlossen halten.

In der Spitze kämpften etwa 90 Einsatzkräfte vor Ort gegen die Flammen. Die vom Brand betroffene Dachfläche wurde auf circa 200 Quadratmeter geschätzt.

"Durch die Dachkonstruktion gestalten sich die Löscharbeiten schwierig. Die Einsatzkräfte müssen die Dachhaut von innen und von außen mit technischen Geräten öffnen, da nur so Glutnester gefunden und effektiv gelöscht werden können", so die Feuerwehr am Montag.

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Im Umfeld der Einsatzstelle kam es zu Verkehrseinschränkungen. Der Straßenbahnverkehr konnte gegen 22 Uhr aber wieder aufgenommen werden. Nach Beendigung der Löscharbeiten erfolgte noch eine Nachkontrolle.

Erstmeldung von 27. Juli 2026, 17.02 Uhr, zuletzt aktualisiert 28. Juli, 6.38 Uhr

Titelfoto: privat

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