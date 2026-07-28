Feuer auf Baustelle für Fröbelhöfe: Löscharbeiten abgeschlossen, Polizei ermittelt

Dresden - Heftiger Dachstuhlbrand in den Fröbelhöfen : Am Montagnachmittag stiegen an der Löbtauer Straße Flammen und dichter Rauch empor. Nachdem die Feuerwehr stundenlang gegen die Flammen kämpfte, ermittelt die Polizei nun zur Brandursache.

Aus den geplanten Fröbelhöfen stiegen Flammen und Rauch empor. © privat

Die Polizei beginnt am Dienstag mit den Ermittlungen zur Brandursache. Möglicherweise sei das Feuer im Zuge von Bauarbeiten entstanden, hieß es. Verletzte gab es nicht.

Wie die Feuerwehr am Montagnachmittag Uhr gegenüber TAG24 bestätigte, stand ein Dachstuhl des Gebäudes in Flammen.

Bilder von vor Ort zeigten dies deutlich, zudem war eine starke Rauchentwicklung zu erkennen. Laut dem Sprecher war diese jedoch bereits recht früh gut unter Kontrolle und stellte zunächst keine Gefahr für die Anwohner dar. Diese Einschätzung wurde später am Abend leicht revidiert.

Unterdessen leiteten die DVB die Linien 2 und 6 wegen des Brandes an der Cottaer Straße um, konnten am Abend aber wieder den normalen Betrieb aufnehmen.