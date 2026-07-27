Feuer auf Baustelle für Fröbelhöfe: Löscharbeiten dauern an, Anwohner gewarnt
Dresden - Flammen und dichter Rauch steigen am Montagnachmittag aus dem Dachgeschoss der entstehenden "Fröbelhöfe" an der Löbtauer Straße empor! Die Feuerwehr gibt am Abend eine Warnung an Anwohner heraus und kämpft weiter gegen die Flammen.
Wie die Dresdner Feuerwehr am Nachmittag, um 16.55 Uhr gegenüber TAG24 bestätigte, waren die Einsatzkräfte zu diesem Zeitpunkt gerade dabei, auszurücken.
Gegen 17.15 Uhr ergänzte ein Feuerwehrsprecher in einem zweiten Gespräch, dass der Dachstuhl des Gebäudes in Flammen stehe.
Bilder von vor Ort zeigen dies deutlich, zudem ist eine starke Rauchentwicklung zu erkennen. Diese sei laut dem Sprecher jedoch bereits recht gut unter Kontrolle und stelle zunächst keine Gefahr für die Anwohner dar.
Die Ursache für den Ausbruch des Brandes sei momentan noch völlig unklar. Die zahlreichen Einsatzkräfte geben derzeit ihr Möglichstes, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen.
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Linien 2 und 6 an der Cottaer Straße betroffen
Unterdessen leiten die DVB die Linien 2 und 6 wegen des Brandes an der Cottaer Straße um.
"Im Bereich Wölfnitzstraße ist mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen. Bitte meiden Sie den Einsatzort", ergänzte die Dresdner Feuerwehr auf Threads.
Um 18.37 Uhr meldete sie sich mit einem Update: "Die Löscharbeiten dauern weiter an, da wir das neugefertigte Dach eröffnen müssen, um das Brandgut effektiv zu löschen."
Wenn man Rauchgeruch wahrnehme, solle man die Fenster und Türen in unmittelbarer Nähe geschlossen halten. Zurzeit kämpfen etwa 90 Einsatzkräfte vor Ort gegen die Flammen.
Erstmeldung von 17.02 Uhr, zuletzt aktualisiert um 18.53 Uhr
Titelfoto: privat