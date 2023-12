03.12.2023 13:25 1.056 Feuer in Pirna: Gartenlaube völlig zerstört

Am gestrigen Samstagabend geriet gegen 20.40 Uhr eine Gartenlaube am Waschhausweg in Pirna in Brand.

Von Niklas Perband

Pirna - Feuer in der Kleingartensparte! Die Feuerwehr Pirna rückte mit 20 Einsatzkräften an. © Marko Förster Am gestrigen Samstagabend geriet gegen 20.40 Uhr eine Gartenlaube am Waschhausweg in Pirna in Brand. Die Laube wurde durch die Flammen komplett zerstört. Die Ursache für das Feuer ist nach TAG24-Informationen auch tags darauf noch unklar. Insgesamt sollen 20 Feuerwehrleute der Hauptwache sowie der Wachen Altstadt und Copitz im Einsatz gewesen sein. Ein Garten-Nachbar berichtete, dass sich wohl öfter Obdachlose in der Laube aufgehalten hätten. Verletzt wurde bei dem Brand allerdings niemand. Nach rund zwei Stunden war der Brand gelöscht. © Marko Förster Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Titelfoto: Marko Förster