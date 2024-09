Mehrere Einsätze in einer Nacht: Brandserie hält Dresdner Feuerwehrleute auf Trab

Dresden - Weil ein Unbekannter mehrere Gegenstände, darunter Abfall- und Papiercontainer, in der Südvorstadt angezündet hatte, musste die Dresdner Feuerwehr vergangenen Abend mehrfach ausrücken. Die Polizei sucht derweil Zeugen.

Einsatzkräfte löschten die Flammen mit Strahlrohren, Wasser und Schaum. © Feuerwehr Dresden

Die Brandserie begann am gestrigen Samstag gegen 18.45 Uhr, als auf dem Zelleschen Weg mehrere Müllcontainer in einer Feuerwehrzufahrt in Flammen standen.

Doch das war erst der Anfang. Im Laufe des Abends brannten weitere Abfall- und Papiercontainer in der Haeckelstraße, auf der Helmholtzstraße in der Nähe des Königsbaus sowie in der Nähe des Görges-Baus der Technischen Universität Dresden, auf der Hohen Straße, der Altenzeller Straße und der Eisenstuckstraße.

Ein brennender Müllcontainer vor dem Hörsaalzentrum führte dazu, dass Rauch ins Gebäude zog und so die automatische Brandmeldeanlage auslöste.

Zudem mussten die Kameraden der Feuerwehr den Brand einer mobilen Toilette auf der Bayreuther Straße und eines Sonnenschirms auf der Hettnerstraße in der Nähe des Gerhart-Potthoff-Baus der TU Dresden unter Kontrolle bringen. Auch eine brennende Sitzecke musste gelöscht werden.

Wie die Feuerwehr mitteilte, seien keine Personen bei den Bränden verletzt worden. Durch die Flammen seien lediglich zwei Hausfassaden beschädigt worden, teilte die Polizei mit.